https://ria.ru/20220629/obschestvo-1799007629.html

Клишас заявил, что не верит в создание суда по правам человека в России

Клишас заявил, что не верит в создание суда по правам человека в России - РИА Новости, 29.06.2022

Клишас заявил, что не верит в создание суда по правам человека в России

В России вряд ли будет создан свой суд по правам человека, такому институту нет места при нынешнем законодательстве, убеждён председатель комитета Совета... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:21

2022-06-29T15:21

2022-06-29T16:04

общество

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. В России вряд ли будет создан свой суд по правам человека, такому институту нет места при нынешнем законодательстве, убеждён председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Я на 99 процентов уверен, что суда по правам человека у нас не будет, такому суду никакого места в нашей системе нет. Я тогда не понимаю, чем будут заниматься все другие суды в РФ", - заявил он на Петербургском международном юридическом форуме.При этом Клишас не исключил, что, возможно, будет совместно создан "какой-то надгосударственный судебный орган, который будет заниматься вопросами защиты прав и свобод"."Но проблема останется только в одном - чтобы мы одинаково понимали эти права и свободы", - считает он.

https://ria.ru/20220421/krazha-1784702907.html

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общество, россия