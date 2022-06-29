https://ria.ru/20220629/obschestvo-1798804206.html

Как диванные войска России стали гражданским обществом

Как диванные войска России стали гражданским обществом - РИА Новости, 29.06.2022

Как диванные войска России стали гражданским обществом

Вокруг нас неожиданно и очень быстро возникли огромные возможности делать добро. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T08:00

2022-06-29T08:00

2022-06-29T14:56

авторы

специальная военная операция на украине

россия

украина

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днр

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Вокруг нас неожиданно и очень быстро возникли огромные возможности делать добро.И не по одиночке, индивидуально, когда, посмотрев ролик о больном ребенке, переводишь деньги в благотворительный фонд, откликаясь на чью-то личную беду. Сейчас пришла беда большая, и люди — без роликов, агитации, призывов — мгновенно выстроили собственные цепочки взаимопомощи. Выбрали, кому и как они хотят помогать, и начали действовать. Кстати, это опровергает все многолетние рассуждения о пассивном, ленивом, патриархальном народе России, который без окрика начальства не поднимется с дивана. Многие годами кормились на этой аналитике и публицистике нытья и лузерства. Жизнь опровергла пропагандистов нашей ущербности и посконности.Оказывается, коллективно, быстро, мощно организоваться люди в России вполне могут сами, если видят достойную цель.Только одна история. Группа активистов помогает беженцам с Украины — вы их не увидите в раскрученных блогах, в теледискуссиях и стримах, это обычные, непубличные, не вовлеченные в политические битвы люди. Помощь беженцам действенная: продуктами, вещами, трудоустройством, регистрацией в России, книгами, игрушками, а иногда просто добрым словом. Чтобы не отчаялись, чтобы знали, что в России они очень всем нужны. В ходе добровольной своей работы участники группы мониторят маркетплейсы, чтобы покупать вещи и предметы обихода по лучшим ценам. И случайно находят залежи пропагандистской продукции. Боевой "мерч" представлен в ассортименте: "славаукраине", "святые джавелины", прославление полка "Азов" (в отношении боевиков нацбатальона в России возбуждены уголовные дела), реклама Зеленского с требованием дать ему оружие, чтобы бомбить русских, оскорбительные кричалки в адрес России и ее президента. В общем, классический набор украинского геббельспропа.Возмутившись такой беспринципностью интернет-торговцев, активисты начинают метать сообщения в комментарии популярных пабликов. Но не найдя там понимания и не желая ждать, пока раскрутится большой скандал, решают действовать сами и забрасывают жалобами техподдержку маркетплейса. Потому что надо быстро и эффективно действовать. И IT-гигант сдается. Не проходит и суток, как из выдачи выметена вся неонацистская "славаукраине" и "я-зеленский-дайте-мне-оружие" на майках, кружках и наклейках. Практически та самая "рука рынка", на которую молились либералы в 90-х. Только теперь она работает не совсем так, как планировалось. Когда люди понимают, что от их выбора зависит судьба страны, они действуют как ответственные граждане, формирующие спрос таким образом: на слово "украинский" маркетплейс выдает русско-украинские разговорники, рецепты украинской кухни и украинские карбованцы. При вводе в поисковой строке "футболка слава украине" появляются майки с советским плакатом "Слава освободителям Украины", где солдат с красной звездой на шлеме обнимает девушку.Красиво, не правда ли? И без жалоб властям.Все началось почти сразу после 24 февраля. Люди решили, что они хотят и могут поработать на общее дело.В ДНР и ЛНР пошли гуманитарные конвои с необходимыми грузами — продукты, лекарства, детские и взрослые вещи, предметы гигиены, гостинцы. А также грузы для воинов. Все быстро разобрались в номенклатуре этой новой благотворительности: дроны, глушители, броники, каски, очки, прицелы.Кажется, сейчас благотворительные сборы ведут все, у кого есть банковская карта и желание послужить людям.Телеграм-каналы, собравшие под своим зонтиком десятки тысяч подписчиков, делают сборы в несколько миллионов за три-пять часов. Беспрецедентные скорости и суммы. Наполнение электронного кошелька идет в режиме онлайн, и появляется спортивный азарт: увлекательно наблюдать за процессом и участвовать в нем. Все подробно документируется, ведутся списки закупленной продукции. Выкладываются отчеты — с фотографиями закупленного, с распаковкой коробок, с видеописьмами, в которых воины благодарят за присланные в помощь приборы и амуницию. Хотя никто ничего не требует, но отчитываться — хороший тон, наложенные добровольно на себя обязательства.Открытость, активная позиция, взаимная подотчетность, институт репутаций — все то, чего так долго желали нам и на отсутствие чего так сетовали прогрессивные правозащитники, — возникает на наших глазах. Гражданское общество — то самое, которого так долго ждали, возникло почти сразу после 24 февраля. И это не общество получателей грантов и разоблачителей "режима". Обычные, рядовые наши люди — из соседнего подъезда, из автобуса, из магазина. Я, ты, он, она.Больше всего денег собирают те, кому доверяют.Посмотрите внимательно вокруг — наверняка не меньше половины ваших знакомых и друзей ведут благотворительные сборы. Или участвуют в организации отправок, или перечисляют средства.Профессия, занятие, благосостояние, семейное положение неважны. Движение охватило почти всех.Давняя подруга ведет как куратор несколько семей беженцев: помогает в сложных ситуациях, постоянно находится на связи, контролирует их состояние, ситуацию с жильем, деньгами, одеждой. Не бросает, закинув посылку и пару раз позвонив. "Люди с Украины должны знать, что они нужны, что они наши, а мы — их. И что мы нормальные, что мы тут все свои". Не заявляя громко о себе прекрасной, продолжает общественную работу. Только иногда радуется: удалось помочь семье с регистрацией в маленьком российском городе, несмотря на сопротивление местного начальства, удалось помочь с работой человеку, удалось быстро отправить посылку в Луганск. И в ответ иногда получает сообщения: "Моя дочь впервые засмеялась, увидев присланную игрушку. Спасибо вам". Никто не поручал, ни в каком волонтерском движении не состоит — просто так, потому что так чувствует.Популярный артист отправляет на фронт ценный груз — броники, очки, прицелы. Знаменитая пианистка покупает ворох детской одежды и привозит в пункт сбора гуманитарки. Директор большого предприятия идет на творческую встречу к именитому писателю, которому доверяет, и передает из рук в руки деньги для закупок. Автор популярного телеграм-канала превратился в фронтового интенданта и собирает суммы в уже очень серьезном масштабе. Известная поэтесса помогает приютам для животных и пристраивает бывших "кiтов" (ныне котов) по всей стране.Знакомый архитектор отправил уже пару грузовиков в ДНР. В прошлом он — скаут модельного агентства, знает множество красавиц из индустрии. Делится впечатлениями: если часть его богатых приятелей проигнорировали просьбу о деньгах, то модели почти все поддержали и скинулись — кто по 300, а кто по 500 рублей. Хотя, казалось бы, вот уж кто проиграл от СВО, так это они, красавицы, пехота глобализации — им нужны эти Парижи, показы и сумки из модных бутиков. Но нет, модели собирают на броники бойцам.Влиятельный политолог разобрался в рынке дронов и ведет целевые сборы. Вокруг него собралась команда подписчиков, которая увлеченно добивает до нужных сумм. Придумали даже давать дронам имена, чтобы удобнее было прослеживать их путь, — да и с именами интереснее. Подписчики наперебой состязаются в креативе: Вжик, Гром, Гроза, Кокос, Комар, Сонет, Лира, Гарпия, Саурон. И тут приходит в комментарии известный писатель и выкатывает варианты: Данте, Байрон, Китс, Шелли. Русские все превращают в литературу, даже сбор на боевые дроны.Все те, кто тратит свое время на благотворительность и волонтерство, делают даже нечто большее, чем просто помощь армии и добровольцам. Они помогают всем, кто хотел бы поучаствовать, но не знает как. Всем, кто находится дома, занят привычными семейными и рабочими делами, но ощущает, что прямо сейчас творится великая история и великая драма. Всем, кто не имеет другой возможности прикоснуться к настоящему общему делу.Диванное войско — "группировка Д", по меткому определению журналиста Андрея Медведева, — велико и активно. Летят на банковские карты сторублевки и тысячные, собираются огромные суммы, текут потоки ценных грузов из России в южные земли.Старая добрая медицинская благотворительность не могла представить подобных масштабов — обычно для сборов нужна реклама, ролики по телевизору, на сайтах, на радио. Без маркетинга добра идея не работает. Сейчас мы наблюдаем, как одно объявление в Сети вызывает волну пожертвований. А чаще и объявлений не надо. Граждане сами ищут, куда и кому перечислить. Типичный вопрос для тех, кто немножко запоздал: "Так, скажи, кому можно доверять из тех, кто ведет сборы? Хочу участвовать".И все эти люди знают, что не получат благодарности и славы, их не назовут "хорошими русскими". Наши противники ведут свою кампанию даже против той помощи, которую оказывают граждане России беженцам. В украинском агитпропе беженцев, добровольно выехавших в Россию, называют "депортированными", а детей — и вовсе "похищенными".Так что неравнодушные и благородные наши люди, которые отдают свои маленькие, но такие большие в масштабах обычного семейного бюджета средства на помощь пострадавшим, часто делают свой выбор не благодаря, а вопреки. Несмотря на все давление, манипуляции, обвинения, волонтеры и благотворители участвуют самым дорогим — временем своей жизни и добрым именем. Участие в сборах — это как поставить личную подпись под тем, что наше дело правое.В Великую Отечественную люди собирали средства в Фонд обороны. Каждый шестой танк или самолет был построен на средства граждан. Когда-нибудь историки подсчитают и взвесят на научных точных весах наши малые пожертвования.Но уже сейчас понятно: помогая другим, мы всегда спасаем себя. От уныния, страха, неверия. Волонтеры — это настоящая армия оптимистов. Гражданское общество, которое работает на победу и руководствуется идеалами гуманизма, — вот что случилось с нами после 24 февраля.

https://ria.ru/20220623/evakuatsiya-1797703623.html

https://ria.ru/20220625/pomosch-1798145498.html

https://ria.ru/20220627/aktsiya-1798541211.html

https://ria.ru/20220511/pomosch-1787880464.html

https://ria.ru/20220620/pomosch-1796669195.html

россия

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