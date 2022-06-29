https://ria.ru/20220629/obrazovanie-1799014001.html
Мелитопольские школьники получили первые российские аттестаты
Мелитопольские школьники получили первые российские аттестаты - РИА Новости, 29.06.2022
Мелитопольские школьники получили первые российские аттестаты
Выпускники Мелитополя первыми в Запорожской области получили аттестаты об окончании школы российского образца. Об этом РИА Новости рассказала руководитель... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:39
2022-06-29T15:39
2022-06-29T15:41
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федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Выпускники Мелитополя первыми в Запорожской области получили аттестаты об окончании школы российского образца. Об этом РИА Новости рассказала руководитель департамента образования ВГА области Елена Шапурова.По словам главы департамента образования, школьники еще могут получить данные аттестаты."Сегодня Рособрнадзор привез нам бланки аттестатов. Изначально поступила партия в 4,4 тысячи экземпляров, а сегодня привезли еще 20 тысяч бланков и оборудование, на котором можно распечатать аттестаты для наших выпускников", - подчеркнула Елена Шапурова.
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в мире, общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), мелитополь, запорожская область
15:39 29.06.2022 (обновлено: 15:41 29.06.2022)
Мелитопольские школьники получили первые российские аттестаты
Выпускники из Мелитополя первыми в Запорожской области получили российские аттестаты