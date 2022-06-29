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Половина участников конкурса "Экспортер года" борются за это звание впервые - РИА Новости, 29.06.2022
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Половина участников конкурса "Экспортер года" борются за это звание впервые
Половина участников конкурса "Экспортер года" борются за это звание впервые - РИА Новости, 29.06.2022
Половина участников конкурса "Экспортер года" борются за это звание впервые
Почти каждая вторая компания, которая подала заявку на участие во всероссийском конкурсе "Экспортер года", сделала это впервые, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:49
2022-06-29T14:49
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 29 июн РИА Новости. Почти каждая вторая компания, которая подала заявку на участие во всероссийском конкурсе "Экспортер года", сделала это впервые, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Более 40% крупных, средних и малых компаний ранее не принимали участие в состязании за звание лучшего экспортера страны. Прием заявок стартовал в конце апреля, компании могут заявить об участии во всероссийском конкурсе "Экспортер года" до 8 июля 2022 года по ссылке", - говорится в сообщении.В 2022 году во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" появились три новые номинации: "Ответственный экспортер ESG", "Лучшая женщина-экспортер" и "Лучший молодой предприниматель-экспортер". Они позволят не только выявить и поощрить лучшие практики в сфере международной торговли, но и учесть современные подходы к ведению бизнеса.Премия "Экспортер года" в 2022 году будет вручаться в 19 номинациях: в шести основных (отдельно для МСП и крупного бизнеса) и пяти дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании).Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минцифры России, и его всероссийский статус говорит о том, что государство хочет и готово поддерживать экспортеров в любой ситуации.Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый - на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.
https://ria.ru/20220429/konkurs-1786223638.html
https://ria.ru/20220414/nominatsii-1783556930.html
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
14:49 29.06.2022
 

Половина участников конкурса "Экспортер года" борются за это звание впервые

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 июн РИА Новости. Почти каждая вторая компания, которая подала заявку на участие во всероссийском конкурсе "Экспортер года", сделала это впервые, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
"Более 40% крупных, средних и малых компаний ранее не принимали участие в состязании за звание лучшего экспортера страны. Прием заявок стартовал в конце апреля, компании могут заявить об участии во всероссийском конкурсе "Экспортер года" до 8 июля 2022 года по ссылке", - говорится в сообщении.
Участники Всероссийской конференции инфраструктуры развития экспорта - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 18:10
РЭЦ начал прием заявок на участие в конкурсе "Экспортер года 2022"
В 2022 году во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" появились три новые номинации: "Ответственный экспортер ESG", "Лучшая женщина-экспортер" и "Лучший молодой предприниматель-экспортер". Они позволят не только выявить и поощрить лучшие практики в сфере международной торговли, но и учесть современные подходы к ведению бизнеса.
Премия "Экспортер года" в 2022 году будет вручаться в 19 номинациях: в шести основных (отдельно для МСП и крупного бизнеса) и пяти дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании).
Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минцифры России, и его всероссийский статус говорит о том, что государство хочет и готово поддерживать экспортеров в любой ситуации.
Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый - на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 16:19
Три новые номинации появятся во всероссийском конкурсе "Экспортер года"
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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