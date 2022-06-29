https://ria.ru/20220629/novichki-1798997927.html

Половина участников конкурса "Экспортер года" борются за это звание впервые

Половина участников конкурса "Экспортер года" борются за это звание впервые - РИА Новости, 29.06.2022

Половина участников конкурса "Экспортер года" борются за это звание впервые

Почти каждая вторая компания, которая подала заявку на участие во всероссийском конкурсе "Экспортер года", сделала это впервые, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:49

2022-06-29T14:49

2022-06-29T14:49

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 29 июн РИА Новости. Почти каждая вторая компания, которая подала заявку на участие во всероссийском конкурсе "Экспортер года", сделала это впервые, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Более 40% крупных, средних и малых компаний ранее не принимали участие в состязании за звание лучшего экспортера страны. Прием заявок стартовал в конце апреля, компании могут заявить об участии во всероссийском конкурсе "Экспортер года" до 8 июля 2022 года по ссылке", - говорится в сообщении.В 2022 году во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" появились три новые номинации: "Ответственный экспортер ESG", "Лучшая женщина-экспортер" и "Лучший молодой предприниматель-экспортер". Они позволят не только выявить и поощрить лучшие практики в сфере международной торговли, но и учесть современные подходы к ведению бизнеса.Премия "Экспортер года" в 2022 году будет вручаться в 19 номинациях: в шести основных (отдельно для МСП и крупного бизнеса) и пяти дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании).Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минцифры России, и его всероссийский статус говорит о том, что государство хочет и готово поддерживать экспортеров в любой ситуации.Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый - на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.

https://ria.ru/20220429/konkurs-1786223638.html

https://ria.ru/20220414/nominatsii-1783556930.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)