https://ria.ru/20220629/norvegiya-1798949519.html

В МИД пригрозили дать адекватный ответ за нарушение договора о Шпицбергене

В МИД пригрозили дать адекватный ответ за нарушение договора о Шпицбергене - РИА Новости, 29.06.2022

В МИД пригрозили дать адекватный ответ за нарушение договора о Шпицбергене

Консультации с норвежской стороной по ситуации с провозом грузов в российские поселки на Шпицбергене в Норвегии ведутся, на нарушения соглашений об архипелаге... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:52

2022-06-29T11:52

2022-06-29T11:53

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Консультации с норвежской стороной по ситуации с провозом грузов в российские поселки на Шпицбергене в Норвегии ведутся, на нарушения соглашений об архипелаге будет дан адекватный ответ, заявил генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин.Ранее стало известно, что Норвегия отклонила заявку РФ на пропуск грузов для поселков России на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг"Консультации сейчас ведутся между российской и норвежской стороной, как в Москве, так и в Осло по этому вопросу, по допуску грузов на Шпицберген. Я бы не стал, конечно, спекулировать насчет возможных ответных мер с нашей стороны, но хочу сказать, что любые нарушения буквы и духа договора о Шпицбергене 20-го года в Норвегии - нами на эти нарушения будет даваться адекватный ответ", - сказал Гущин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о возможных ответных мерах.В комментарии для телеканала он также оценил действия норвежских властей."Я бы сказал, что не красит Норвегию такой подход как арктическую страну, и так условия тяжелые для проживания на Шпицбергене, и ставить палки в колеса нормальному обеспечению российских поселков в условиях Арктики - это не очень хорошо", - сказал российский дипломат.

https://ria.ru/20220603/norvegiya-1792855782.html

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в мире, россия, норвегия, шпицберген