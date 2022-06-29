Рейтинг@Mail.ru
В МИД пригрозили дать адекватный ответ за нарушение договора о Шпицбергене - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/norvegiya-1798949519.html
В МИД пригрозили дать адекватный ответ за нарушение договора о Шпицбергене
В МИД пригрозили дать адекватный ответ за нарушение договора о Шпицбергене - РИА Новости, 29.06.2022
В МИД пригрозили дать адекватный ответ за нарушение договора о Шпицбергене
Консультации с норвежской стороной по ситуации с провозом грузов в российские поселки на Шпицбергене в Норвегии ведутся, на нарушения соглашений об архипелаге... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:52
2022-06-29T11:53
в мире
россия
норвегия
шпицберген
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/58/1559265882_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_6e46234954b481ee43c0c1e3f16ac6f6.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Консультации с норвежской стороной по ситуации с провозом грузов в российские поселки на Шпицбергене в Норвегии ведутся, на нарушения соглашений об архипелаге будет дан адекватный ответ, заявил генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин.Ранее стало известно, что Норвегия отклонила заявку РФ на пропуск грузов для поселков России на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг"Консультации сейчас ведутся между российской и норвежской стороной, как в Москве, так и в Осло по этому вопросу, по допуску грузов на Шпицберген. Я бы не стал, конечно, спекулировать насчет возможных ответных мер с нашей стороны, но хочу сказать, что любые нарушения буквы и духа договора о Шпицбергене 20-го года в Норвегии - нами на эти нарушения будет даваться адекватный ответ", - сказал Гущин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о возможных ответных мерах.В комментарии для телеканала он также оценил действия норвежских властей."Я бы сказал, что не красит Норвегию такой подход как арктическую страну, и так условия тяжелые для проживания на Шпицбергене, и ставить палки в колеса нормальному обеспечению российских поселков в условиях Арктики - это не очень хорошо", - сказал российский дипломат.
https://ria.ru/20220603/norvegiya-1792855782.html
россия
норвегия
шпицберген
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/58/1559265882_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_64245dfcf815796aecd5b99b8e73399d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, норвегия, шпицберген
11:52 29.06.2022 (обновлено: 11:53 29.06.2022)
 
В МИД пригрозили дать адекватный ответ за нарушение договора о Шпицбергене

Генконсул Гущин: за нарушение договора о Шпицбергене Россия будет давать адекватный ответ

© РИА Новости / Владимир Чистяков / Перейти в фотобанкОстров Шпицберген
Остров Шпицберген - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Владимир Чистяков
Перейти в фотобанк
Остров Шпицберген. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Консультации с норвежской стороной по ситуации с провозом грузов в российские поселки на Шпицбергене в Норвегии ведутся, на нарушения соглашений об архипелаге будет дан адекватный ответ, заявил генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин.
Ранее стало известно, что Норвегия отклонила заявку РФ на пропуск грузов для поселков России на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг
"Консультации сейчас ведутся между российской и норвежской стороной, как в Москве, так и в Осло по этому вопросу, по допуску грузов на Шпицберген. Я бы не стал, конечно, спекулировать насчет возможных ответных мер с нашей стороны, но хочу сказать, что любые нарушения буквы и духа договора о Шпицбергене 20-го года в Норвегии - нами на эти нарушения будет даваться адекватный ответ", - сказал Гущин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о возможных ответных мерах.
В комментарии для телеканала он также оценил действия норвежских властей.
"Я бы сказал, что не красит Норвегию такой подход как арктическую страну, и так условия тяжелые для проживания на Шпицбергене, и ставить палки в колеса нормальному обеспечению российских поселков в условиях Арктики - это не очень хорошо", - сказал российский дипломат.
Здание посольства Норвегии в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 12:34
Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной безопасности
 
В миреРоссияНорвегияШпицберген
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала