https://ria.ru/20220629/norvegiya-1798908921.html

Клишас поставил под вопрос суверенитет Осло над Шпицбергеном

Клишас поставил под вопрос суверенитет Осло над Шпицбергеном - РИА Новости, 29.06.2022

Клишас поставил под вопрос суверенитет Осло над Шпицбергеном

Отказ норвежских властей пропустить российские грузы на Шпицберген ставит под сомнение суверенитет Осло над архипелагом, написал председатель комитета Совета... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T09:33

2022-06-29T09:33

2022-06-29T16:01

в мире

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константин косачев

шпицберген

совет федерации рф

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Отказ норвежских властей пропустить российские грузы на Шпицберген ставит под сомнение суверенитет Осло над архипелагом, написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.Как сообщил норвежский телеканал NRK со ссылкой на МИД, Осло отклонило заявку Москвы на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный КПП на границе Стурскуг.Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что норвежские власти своим решением нарушили Парижский договор 1920 года, по которому ввоз грузов страной — участницей соглашения не должен ограничиваться.Он подчеркнул, что российских граждан на Шпицбергене нужно обеспечить всем необходимым и гарантировать их безопасность.Клишас отметил, что в современных условиях суверенитет — это не только право и возможность осуществлять всю полноту государственной власти на определенной территории, но и право и способность гарантировать и защищать права своих граждан.Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Шпицбергенский тракт 1920 года определил его международно-правовой статус. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам — участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Парламент Норвегии в резолюции 1947 года признал, что СССР является государством, имеющим наряду с ними особые экономические интересы на Шпицбергене. С 1991 года эти права перешли к России.

https://ria.ru/20220530/norvegiya-1791763464.html

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в мире, россия, норвегия, константин косачев, шпицберген, совет федерации рф