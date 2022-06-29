09:33 29.06.2022 (обновлено: 16:01 29.06.2022)
Клишас поставил под вопрос суверенитет Осло над Шпицбергеном
Клишас: суверенитет Осло над архипелагом под вопросом после отказа пропустить груз
Район порта в Норвегии. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Отказ норвежских властей пропустить российские грузы на Шпицберген ставит под сомнение суверенитет Осло над архипелагом, написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
Как сообщил норвежский телеканал NRK со ссылкой на МИД, Осло отклонило заявку Москвы на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный КПП на границе Стурскуг.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что норвежские власти своим решением нарушили Парижский договор 1920 года, по которому ввоз грузов страной — участницей соглашения не должен ограничиваться.
"Согласен с Косачевым, но переводя с дипломатического на юридический — после действий Норвегии, с данного момента, суверенитет этот страны над Шпицбергеном под большим вопросом", — написал Клишас, опубликовав также пост Косачева.
Он подчеркнул, что российских граждан на Шпицбергене нужно обеспечить всем необходимым и гарантировать их безопасность.
Клишас отметил, что в современных условиях суверенитет — это не только право и возможность осуществлять всю полноту государственной власти на определенной территории, но и право и способность гарантировать и защищать права своих граждан.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Шпицбергенский тракт 1920 года определил его международно-правовой статус. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам — участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Парламент Норвегии в резолюции 1947 года признал, что СССР является государством, имеющим наряду с ними особые экономические интересы на Шпицбергене. С 1991 года эти права перешли к России.