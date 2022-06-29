https://ria.ru/20220629/norvegiya-1798903582.html

Косачев: Осло нарушает права человека, не пропуская российские грузы

Косачев: Осло нарушает права человека, не пропуская российские грузы - РИА Новости, 29.06.2022

Косачев: Осло нарушает права человека, не пропуская российские грузы

Отказ Норвегии пропустить груз с продовольствием российским шахтерам на Шпицберген нарушает права человека и международные соглашения, написал вице-спикер... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T08:54

2022-06-29T08:54

2022-06-29T09:42

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россия

норвегия

шпицберген

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Отказ Норвегии пропустить груз с продовольствием российским шахтерам на Шпицберген нарушает права человека и международные соглашения, написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале."Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтёров без продуктов питания, что аморально по своей сути. Это нарушает права человека и принципы гуманизма", — отметил сенатор.По его словам, МИД Норвегии отклонил запрос о разрешении на транспортировку грузов в Баренцбург, объяснив свое решение санкциями против России.Он напомнил, что статус архипелага определяется Парижским договором от 1920 года. Первоначально его заключили Норвегия, Дания, США, Италия, Франция, Япония, Великобритания, Нидерланды и Швеция. СССР присоединился к нему в 1935 году. Россия же участвует в нем как государство-правопреемник Советского Союза.По словам Косачева, своим поведением Осло нарушает положения статьи 3 Парижского договора. Политик приводит ее содержание: "Условлено, что во всех отношениях, и в частности во всем, что касается вывоза, ввоза и транзита, граждане всех Высоких Договаривающихся Сторон, их суда и их грузы не будут подлежать каким-либо сборам или ограничениям, не применяемым к гражданам, судам или грузам, пользующимся в Норвегии режимом наиболее благоприятствуемой нации, причем норвежские подданные, их суда и их грузы приравниваются с этой целью к гражданам, судам и грузам других Высоких Договаривающихся Сторон и не пользуются ни в каком отношении более благоприятным режимом".И это далеко не первое нарушение Норвегией своих международных обязательств по договору, подчеркнул он. "Напомню, что с 1977 года на уровне своего национального законодательства и правоприменительной практики Норвегия в одностороннем порядке установила вокруг Шпицбергена (территории с международно-правовым режимом) 200-мильную "рыбоохранную зону", которая не предусмотрена ни Парижским договором 1920 года, ни Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, ни каким-либо другим международным актом", — написал Косачев.Осуществление Норвегией юрисдикции в так называемой "рыбоохранной зоне" нередко препятствует участникам Парижского договора 1920 года в реализации права на рыбную ловлю, заключил сенатор.

https://ria.ru/20220603/norvegiya-1792855782.html

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в мире, россия, норвегия, шпицберген, санкции в отношении россии