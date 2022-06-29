https://ria.ru/20220629/neft-1799073193.html

В Венесуэле оценили идею G7 ограничить цены на российскую нефть

В Венесуэле оценили идею G7 ограничить цены на российскую нефть - РИА Новости, 29.06.2022

В Венесуэле оценили идею G7 ограничить цены на российскую нефть

План по ограничению цен на нефть и газ из России, который предложили лидеры "Большой семерки", будет очень сложно реализовать, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T18:06

2022-06-29T18:06

2022-06-29T18:06

экономика

цены на нефть

эммануэль макрон

россия

венесуэла

иран

опек

g7

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КАРАКАС, 29 июн - РИА Новости. План по ограничению цен на нефть и газ из России, который предложили лидеры "Большой семерки", будет очень сложно реализовать, заявил в интервью РИА Новости венесуэльский депутат и экономист Тони Боса."Энергетические рынки глубоко структурированы, и "Группа семи", очевидно, имеет возможность влиять на них. Но в ситуации, подобной нынешней, когда противостояние вышло за рамки Евразии и касается всей планеты, очень сложно создать надежные механизмы, которые в конечном итоге контролируют цену", - заявил депутат.Инициатива ограничить цены на российские энергоносители стала продолжением попыток Запада снизить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление российского экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета."Мы столкнулись с ситуацией, в которой Запад уже потерял контроль, все может случиться, но наименее вероятно, что цена на энергоносители упадет, я не думаю, что это произойдет", - считает Боса.По словам экономиста, стоимость нефти и золота продолжала немного расти даже во время встречи членов G7."Общая тенденция такова, что в кризисной ситуации, как это происходит сейчас, цены очень сложно опустить даже с участием такой организации, как ОПЕК (Организация производителей и экспортеров нефти), которая ведет себя с большой осторожностью", - добавил эксперт.Саммит G7, как указал парламентарий, "прошёл в отчаянном режиме", поскольку лидеры этих стран пытаются сгладить "эффект бумеранга", когда их санкции против РФ бьют по собственным экономикам - отсюда предложения президента Франции Эммануэля Макрона допустить на рынок нефть из Ирана и Венесуэлы."Смысл ослабления санкций против Ирана и Венесуэлы в том, что они (G7) задыхаются, потому что приближается зима, и в этой ситуации они будут поставлены к стенке. Правда в том, что блокада против России не работает", - сказал Боса.Ключевая причина неработоспособности санкций, по словам экономиста, в том, что глобальный экономический вес сместился с запада на восток."Санкции могут действовать, но пути их обхода настолько широки, что если где-то ограничить продажи золота и нефти, в другом месте немедленно найдется новый покупатель", - подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20220629/neft-1798995525.html

https://ria.ru/20220624/biotekhnologii-1797663592.html

россия

венесуэла

иран

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экономика, цены на нефть, эммануэль макрон, россия, венесуэла, иран, опек, g7, санкции в отношении россии