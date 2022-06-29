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"Роснефть" открыла крупное месторождение на шельфе Печорского моря
"Роснефть" открыла крупное месторождение на шельфе Печорского моря - РИА Новости, 29.06.2022
"Роснефть" открыла крупное месторождение на шельфе Печорского моря
"Роснефть" открыла новое месторождение на шельфе Печорского моря с извлекаемыми запасами нефти в 82 миллиона тонн, сообщает компания. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:18
2022-06-29T17:18
2022-06-29T17:18
экономика
печорское море
россия
роснефть
нефть
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. "Роснефть" открыла новое месторождение на шельфе Печорского моря с извлекаемыми запасами нефти в 82 миллиона тонн, сообщает компания."Роснефть" открыла новое нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря. На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены 82 миллиона тонн извлекаемых запасов нефти", - говорится в сообщении.Отмечается, что месторождение получило название Мадачагское и стало одним из самых крупных открытий на шельфе России за последнее время.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, печорское море, россия, роснефть, нефть
"Роснефть" открыла крупное месторождение на шельфе Печорского моря
"Роснефть" открыла в Печорском море месторождение с запасами нефти в 82 миллиона тонн