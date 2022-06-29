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Эксперт: Латинская Америка не поддержит ограничения цен на российскую нефть - РИА Новости, 29.06.2022
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Эксперт: Латинская Америка не поддержит ограничения цен на российскую нефть
Эксперт: Латинская Америка не поддержит ограничения цен на российскую нефть - РИА Новости, 29.06.2022
Эксперт: Латинская Америка не поддержит ограничения цен на российскую нефть
Латинская Америка не поддержит инициативу стран "Большой семерки" по ограничению цен на российскую нефть, поскольку она увеличит инфляцию и вызовет... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T03:58
2022-06-29T03:58
экономика
латинская америка
россия
германия
g7
в мире
монтевидео (город)
бенитес гонсалес
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МОНТЕВИДЕО, 29 июн — РИА Новости. Латинская Америка не поддержит инициативу стран "Большой семерки" по ограничению цен на российскую нефть, поскольку она увеличит инфляцию и вызовет нестабильность в поставках продовольствия, заявил РИА Новости парагвайский экономист Виктор Рауль Бенитес Гонсалес.Страны G7 28 июня объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже."Большая семерка" намерена поступать как обычно, сжигать за собой мосты. То есть, пока они развиваются сами, они пытаются запретить слаборазвитым странам расти за счет использования аналогичных инструментов. В данном случае это доступное и дешевое топливо, которое производит Россия", — считает эксперт.Серьезные проблемы в регионе в области продовольственной безопасности, по словам экономиста, связаны с топливом, необходимым в том числе для посевных работ. "В Латинской Америке уже есть проблемы с доступом к продовольствию, так что на "Группу семи" никто не обратит внимания — это (предложение об ограничении цен — ред.) вызовет рост цен на продукты питания и энергию, которые являются основной заботой наших руководителей", — сказал Бенитес.По мнению собеседника агентства, развитые страны требуют от развивающихся того, на что не способны сами — стать независимыми от российских энергоресурсов.Согласно отчету Экономической комиссии Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), опубликованному в начале июня, доступ к продуктам питания из-за инфляции и замедления экономического роста ограничен у 86,4 миллиона человек, и еще 7,8 миллиона рискуют столкнуться с этой проблемой.Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.Трехдневный саммит G7 завершился во вторник, он проходил под председательством Германии в замке Эльмау. В саммите в качестве гостей приняли участие пять государств: ЮАР, Сенегал, Индонезия, Индия, Аргентина.
https://ria.ru/20220628/nefteprodukty-1798840196.html
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экономика, латинская америка, россия, германия, g7, в мире, монтевидео (город), бенитес гонсалес, нефть
03:58 29.06.2022
 
Эксперт: Латинская Америка не поддержит ограничения цен на российскую нефть

Экономист Гонсалес: Латинская Америка не поддержит ограничения цен на российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков — качалок
Работа нефтяных станков — качалок - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков — качалок. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 29 июн — РИА Новости. Латинская Америка не поддержит инициативу стран "Большой семерки" по ограничению цен на российскую нефть, поскольку она увеличит инфляцию и вызовет нестабильность в поставках продовольствия, заявил РИА Новости парагвайский экономист Виктор Рауль Бенитес Гонсалес.

"Не думаю, что эта инициатива сработает, сколько бы звонков на высоком уровне ни совершил Белый дом. Они консультируются с правительствами и частным сектором. Считаю, что они не получат положительного ответа, потому что это подрывает усилия по снижению инфляции, к которому стремятся страны Латинской Америки, борьбу за продовольственную безопасность", — сказал Бенитес Гонсалес, профессор бразильского Фонда Жетулио Варгаса в Куритибе.

Страны G7 28 июня объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже.
"Большая семерка" намерена поступать как обычно, сжигать за собой мосты. То есть, пока они развиваются сами, они пытаются запретить слаборазвитым странам расти за счет использования аналогичных инструментов. В данном случае это доступное и дешевое топливо, которое производит Россия", — считает эксперт.
Серьезные проблемы в регионе в области продовольственной безопасности, по словам экономиста, связаны с топливом, необходимым в том числе для посевных работ. "В Латинской Америке уже есть проблемы с доступом к продовольствию, так что на "Группу семи" никто не обратит внимания — это (предложение об ограничении цен — ред.) вызовет рост цен на продукты питания и энергию, которые являются основной заботой наших руководителей", — сказал Бенитес.
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По мнению собеседника агентства, развитые страны требуют от развивающихся того, на что не способны сами — стать независимыми от российских энергоресурсов.
Согласно отчету Экономической комиссии Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), опубликованному в начале июня, доступ к продуктам питания из-за инфляции и замедления экономического роста ограничен у 86,4 миллиона человек, и еще 7,8 миллиона рискуют столкнуться с этой проблемой.
Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.
Трехдневный саммит G7 завершился во вторник, он проходил под председательством Германии в замке Эльмау. В саммите в качестве гостей приняли участие пять государств: ЮАР, Сенегал, Индонезия, Индия, Аргентина.
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ЭкономикаЛатинская АмерикаРоссияГерманияG7В миреМонтевидео (город)Бенитес ГонсалесНефть
 
 
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