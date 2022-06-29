https://ria.ru/20220629/neft-1798894047.html

Эксперт: Латинская Америка не поддержит ограничения цен на российскую нефть

Эксперт: Латинская Америка не поддержит ограничения цен на российскую нефть - РИА Новости, 29.06.2022

Эксперт: Латинская Америка не поддержит ограничения цен на российскую нефть

Латинская Америка не поддержит инициативу стран "Большой семерки" по ограничению цен на российскую нефть, поскольку она увеличит инфляцию и вызовет... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T03:58

2022-06-29T03:58

2022-06-29T03:58

экономика

латинская америка

россия

германия

g7

в мире

монтевидео (город)

бенитес гонсалес

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МОНТЕВИДЕО, 29 июн — РИА Новости. Латинская Америка не поддержит инициативу стран "Большой семерки" по ограничению цен на российскую нефть, поскольку она увеличит инфляцию и вызовет нестабильность в поставках продовольствия, заявил РИА Новости парагвайский экономист Виктор Рауль Бенитес Гонсалес.Страны G7 28 июня объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже."Большая семерка" намерена поступать как обычно, сжигать за собой мосты. То есть, пока они развиваются сами, они пытаются запретить слаборазвитым странам расти за счет использования аналогичных инструментов. В данном случае это доступное и дешевое топливо, которое производит Россия", — считает эксперт.Серьезные проблемы в регионе в области продовольственной безопасности, по словам экономиста, связаны с топливом, необходимым в том числе для посевных работ. "В Латинской Америке уже есть проблемы с доступом к продовольствию, так что на "Группу семи" никто не обратит внимания — это (предложение об ограничении цен — ред.) вызовет рост цен на продукты питания и энергию, которые являются основной заботой наших руководителей", — сказал Бенитес.По мнению собеседника агентства, развитые страны требуют от развивающихся того, на что не способны сами — стать независимыми от российских энергоресурсов.Согласно отчету Экономической комиссии Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), опубликованному в начале июня, доступ к продуктам питания из-за инфляции и замедления экономического роста ограничен у 86,4 миллиона человек, и еще 7,8 миллиона рискуют столкнуться с этой проблемой.Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.Трехдневный саммит G7 завершился во вторник, он проходил под председательством Германии в замке Эльмау. В саммите в качестве гостей приняли участие пять государств: ЮАР, Сенегал, Индонезия, Индия, Аргентина.

https://ria.ru/20220628/nefteprodukty-1798840196.html

https://ria.ru/20220628/plan-1798814058.html

латинская америка

россия

германия

монтевидео (город)

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экономика, латинская америка, россия, германия, g7, в мире, монтевидео (город), бенитес гонсалес, нефть