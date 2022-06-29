https://ria.ru/20220629/nato-1799110929.html

Эксперт: НАТО хочет сохранить связи с Россией, чтобы избежать конфликта

Эксперт: НАТО хочет сохранить связи с Россией, чтобы избежать конфликта - РИА Новости, 29.06.2022

Эксперт: НАТО хочет сохранить связи с Россией, чтобы избежать конфликта

Желание НАТО сохранить каналы диалога с РФ, несмотря на то, что в новой концепции РФ рассматривается в качестве "прямой угрозы безопасности" альянса,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T20:16

2022-06-29T20:16

2022-06-29T20:16

сергей лавров

китай

россия

сша

нато

евросоюз

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Желание НАТО сохранить каналы диалога с РФ, несмотря на то, что в новой концепции РФ рассматривается в качестве "прямой угрозы безопасности" альянса, демонстрирует нежелание организации вовлекаться в открытый вооруженный конфликт с Россией, сказал РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.Ранее лидеры НАТО утвердили на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия признана "самой значительной и прямой угрозой" безопасности. Как в конце апреля рассказывал глава российского МИД Сергей Лавров, переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать законные интересы РФ, интересы ее безопасности."Что касается России, то это закономерно, другого ожидать было сложно, с учетом текущего развития ситуации. То, что они хотят оставить контакты, тоже закономерно, потому что у НАТО есть опасения, что конфликт вокруг Украины может получить нежелательную для них эскалацию и вовлечь НАТО в открытый военный конфликт с Россией с перспективой его эскалации в ядерную фазу, чего в НАТО, естественно, не хотят. Поэтому контакты они сохраняют не для того, чтобы наши отношения как-то улучшать, а для того, чтобы избежать непреднамеренных инцидентов, скорее", - сказал эксперт.В отношении позиции НАТО по Китаю Тимофеев отмечает, что данный курс наметился в стратегических планах НАТО давно, и прежде всего этот курс отражает стремления США ограничить влияние Китая, который является "проблемой для интересов не столько НАТО, сколько США"."Вот, я не думаю, что Китай будет ключевым сейчас вектором в натовской политике, но, в общем, внимание в отношении Китая несколько усиливается, по сравнению с тем, что было раньше", - полагает он.Американцы, по мнению эксперта, будут укреплять партнерство с союзниками в регионе, в частности с Японией и Южной Кореей, в области политики безопасности для того, чтобы "сдерживать Китай", однако европейские представители НАТО в этом не заинтересованы."Я не думаю, что европейские союзники по НАТО горят желанием во все это вовлекаться, тем более что для ЕС Китай - это ключевой торгово-экономический партнер", - заключает он.НАТО в своей новой стратегической концепции утверждает, что политика Китая противоречит интересам и ценностям организации. В концепции подчеркивается, что "КНР демонстрирует амбиции и проводит политику, противоречащую нашим интересам, нашей безопасности и нашим ценностям".По мнению НАТО, Китай использует набор политических, экономических и военных мер "для усиления своего присутствия в мире". В альянсе указали, что намерения Китая, цели его военного усиления остаются туманными.

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

https://ria.ru/20220628/sammit-1798557548.html

китай

россия

сша

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сергей лавров, китай, россия, сша, нато, евросоюз