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Эксперт: НАТО хочет сохранить связи с Россией, чтобы избежать конфликта - РИА Новости, 29.06.2022
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Эксперт: НАТО хочет сохранить связи с Россией, чтобы избежать конфликта
Эксперт: НАТО хочет сохранить связи с Россией, чтобы избежать конфликта - РИА Новости, 29.06.2022
Эксперт: НАТО хочет сохранить связи с Россией, чтобы избежать конфликта
Желание НАТО сохранить каналы диалога с РФ, несмотря на то, что в новой концепции РФ рассматривается в качестве "прямой угрозы безопасности" альянса,... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T20:16
2022-06-29T20:16
сергей лавров
китай
россия
сша
нато
евросоюз
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Желание НАТО сохранить каналы диалога с РФ, несмотря на то, что в новой концепции РФ рассматривается в качестве "прямой угрозы безопасности" альянса, демонстрирует нежелание организации вовлекаться в открытый вооруженный конфликт с Россией, сказал РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.Ранее лидеры НАТО утвердили на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия признана "самой значительной и прямой угрозой" безопасности. Как в конце апреля рассказывал глава российского МИД Сергей Лавров, переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать законные интересы РФ, интересы ее безопасности."Что касается России, то это закономерно, другого ожидать было сложно, с учетом текущего развития ситуации. То, что они хотят оставить контакты, тоже закономерно, потому что у НАТО есть опасения, что конфликт вокруг Украины может получить нежелательную для них эскалацию и вовлечь НАТО в открытый военный конфликт с Россией с перспективой его эскалации в ядерную фазу, чего в НАТО, естественно, не хотят. Поэтому контакты они сохраняют не для того, чтобы наши отношения как-то улучшать, а для того, чтобы избежать непреднамеренных инцидентов, скорее", - сказал эксперт.В отношении позиции НАТО по Китаю Тимофеев отмечает, что данный курс наметился в стратегических планах НАТО давно, и прежде всего этот курс отражает стремления США ограничить влияние Китая, который является "проблемой для интересов не столько НАТО, сколько США"."Вот, я не думаю, что Китай будет ключевым сейчас вектором в натовской политике, но, в общем, внимание в отношении Китая несколько усиливается, по сравнению с тем, что было раньше", - полагает он.Американцы, по мнению эксперта, будут укреплять партнерство с союзниками в регионе, в частности с Японией и Южной Кореей, в области политики безопасности для того, чтобы "сдерживать Китай", однако европейские представители НАТО в этом не заинтересованы."Я не думаю, что европейские союзники по НАТО горят желанием во все это вовлекаться, тем более что для ЕС Китай - это ключевой торгово-экономический партнер", - заключает он.НАТО в своей новой стратегической концепции утверждает, что политика Китая противоречит интересам и ценностям организации. В концепции подчеркивается, что "КНР демонстрирует амбиции и проводит политику, противоречащую нашим интересам, нашей безопасности и нашим ценностям".По мнению НАТО, Китай использует набор политических, экономических и военных мер "для усиления своего присутствия в мире". В альянсе указали, что намерения Китая, цели его военного усиления остаются туманными.
https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html
https://ria.ru/20220628/sammit-1798557548.html
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сергей лавров, китай, россия, сша, нато, евросоюз
20:16 29.06.2022
 
Эксперт: НАТО хочет сохранить связи с Россией, чтобы избежать конфликта

НАТО хочет сохранить каналы связи с Россией, чтобы избежать открытого конфликта

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Желание НАТО сохранить каналы диалога с РФ, несмотря на то, что в новой концепции РФ рассматривается в качестве "прямой угрозы безопасности" альянса, демонстрирует нежелание организации вовлекаться в открытый вооруженный конфликт с Россией, сказал РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
Ранее лидеры НАТО утвердили на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия признана "самой значительной и прямой угрозой" безопасности. Как в конце апреля рассказывал глава российского МИД Сергей Лавров, переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать законные интересы РФ, интересы ее безопасности.
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"Что касается России, то это закономерно, другого ожидать было сложно, с учетом текущего развития ситуации. То, что они хотят оставить контакты, тоже закономерно, потому что у НАТО есть опасения, что конфликт вокруг Украины может получить нежелательную для них эскалацию и вовлечь НАТО в открытый военный конфликт с Россией с перспективой его эскалации в ядерную фазу, чего в НАТО, естественно, не хотят. Поэтому контакты они сохраняют не для того, чтобы наши отношения как-то улучшать, а для того, чтобы избежать непреднамеренных инцидентов, скорее", - сказал эксперт.
В отношении позиции НАТО по Китаю Тимофеев отмечает, что данный курс наметился в стратегических планах НАТО давно, и прежде всего этот курс отражает стремления США ограничить влияние Китая, который является "проблемой для интересов не столько НАТО, сколько США".
"Вот, я не думаю, что Китай будет ключевым сейчас вектором в натовской политике, но, в общем, внимание в отношении Китая несколько усиливается, по сравнению с тем, что было раньше", - полагает он.
Американцы, по мнению эксперта, будут укреплять партнерство с союзниками в регионе, в частности с Японией и Южной Кореей, в области политики безопасности для того, чтобы "сдерживать Китай", однако европейские представители НАТО в этом не заинтересованы.
"Я не думаю, что европейские союзники по НАТО горят желанием во все это вовлекаться, тем более что для ЕС Китай - это ключевой торгово-экономический партнер", - заключает он.
НАТО в своей новой стратегической концепции утверждает, что политика Китая противоречит интересам и ценностям организации. В концепции подчеркивается, что "КНР демонстрирует амбиции и проводит политику, противоречащую нашим интересам, нашей безопасности и нашим ценностям".
По мнению НАТО, Китай использует набор политических, экономических и военных мер "для усиления своего присутствия в мире". В альянсе указали, что намерения Китая, цели его военного усиления остаются туманными.
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Сергей ЛавровКитайРоссияСШАНАТОЕвросоюз
 
 
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