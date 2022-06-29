https://ria.ru/20220629/nato-1799109444.html

НАТО не готова назвать сроков возможного вступления Грузии в альянс

НАТО не готова назвать сроков возможного вступления Грузии в альянс - РИА Новости, 29.06.2022

НАТО не готова назвать сроков возможного вступления Грузии в альянс

НАТО не готова назвать каких-либо сроков по возможному вступлению Грузии в альянс, но остается привержена сделанным ранее обещаниям, заявил генсек альянса Йенс... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T20:10

2022-06-29T20:10

2022-06-29T20:24

в мире

грузия

нато

бухарест

украина

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БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. НАТО не готова назвать каких-либо сроков по возможному вступлению Грузии в альянс, но остается привержена сделанным ранее обещаниям, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита стран блока в Мадриде.Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время. В июне лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к альянсу. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию."По политике открытых дверей: мы привержены сделанным обещаниям на саммите (в Бухаресте – ред.), но мы не готовы предоставить никаких конкретных сроков", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда Грузия сможет рассчитывать получить приглашение и вступить в НАТО.

https://ria.ru/20220629/nato-1799017739.html

грузия

бухарест

украина

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в мире, грузия, нато, бухарест, украина