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НАТО не готова назвать сроков возможного вступления Грузии в альянс - РИА Новости, 29.06.2022
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НАТО не готова назвать сроков возможного вступления Грузии в альянс
НАТО не готова назвать сроков возможного вступления Грузии в альянс - РИА Новости, 29.06.2022
НАТО не готова назвать сроков возможного вступления Грузии в альянс
НАТО не готова назвать каких-либо сроков по возможному вступлению Грузии в альянс, но остается привержена сделанным ранее обещаниям, заявил генсек альянса Йенс... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T20:10
2022-06-29T20:24
в мире
грузия
нато
бухарест
украина
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. НАТО не готова назвать каких-либо сроков по возможному вступлению Грузии в альянс, но остается привержена сделанным ранее обещаниям, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита стран блока в Мадриде.Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время. В июне лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к альянсу. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию."По политике открытых дверей: мы привержены сделанным обещаниям на саммите (в Бухаресте – ред.), но мы не готовы предоставить никаких конкретных сроков", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда Грузия сможет рассчитывать получить приглашение и вступить в НАТО.
https://ria.ru/20220629/nato-1799017739.html
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в мире, грузия, нато, бухарест, украина
20:10 29.06.2022 (обновлено: 20:24 29.06.2022)
 
НАТО не готова назвать сроков возможного вступления Грузии в альянс

НАТО не может назвать сроков вступления Грузии, но альянс привержен ранее данным обещаниям

© Sputnik / Перейти в фотобанкФлаги Грузии
Флаги Грузии - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. НАТО не готова назвать каких-либо сроков по возможному вступлению Грузии в альянс, но остается привержена сделанным ранее обещаниям, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита стран блока в Мадриде.
Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время. В июне лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к альянсу. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
"По политике открытых дверей: мы привержены сделанным обещаниям на саммите (в Бухаресте – ред.), но мы не готовы предоставить никаких конкретных сроков", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда Грузия сможет рассчитывать получить приглашение и вступить в НАТО.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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