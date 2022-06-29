В Эстонии создадут дивизию НАТО
Глава Минобороны Эстонии Лаанет: военную дивизию НАТО создадут в стране
Флаг Эстонии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 29 июн - РИА Новости. На саммите НАТО в Мадриде принято решение о создании в Эстонии структуры НАТО в размере дивизии, сообщил в среду министр обороны балтийской республики Калле Лаанет.
"Командную структуру дивизии Эстония создаст при поддержке Великобритании. Структура дивизии начнет создаваться в ближайшие месяцы. Дивизия станет частью командной цепочки НАТО. Великобритания решила выделить дополнительную бригаду для защиты Эстонии, штабной элемент и другие подразделения.", – сказал Лаанет, слова которого приводит пресс-служба минобороны.
По словам министра, важно, что компоненты бригады Соединенного Королевства вместе с дополнительными военными мощностями начнут ротацию в Эстонии в мирное время и будут отрабатывать оборону Эстонии в реальных условиях.
Лаанет также отметил, что США значительно увеличат свое военное присутствие в Восточной Европе. "Помимо прочего США усилят свое ротационное военное присутствие в странах Балтии. Вероятно, это решение будет касаться как сухопутных, так и воздушных войск, в том числе обороны воздушного пространства. Детали этого процесса союзники разработают совместными усилиями", – подчеркнул министр.
Он добавил, что в Эстонии в обозримом будущем останутся два британских батальона, а также французская и датская роты. Также продолжится базирующаяся в Эстонии миссия воздушной безопасности балтийского региона, которую союзники смогут быстро усилить.
На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Боевая батальонная группа НАТО в составе около 1,2 тысячи военнослужащих была дислоцирована в военном городке Тапа с апреля 2017 года. Международный батальон НАТО возглавляет Великобритания. В нем также, меняя друг друга в порядке ротации, проходят службу военные из Франции и Дании.