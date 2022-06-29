https://ria.ru/20220629/nato-1799095107.html

В Эстонии создадут дивизию НАТО

В Эстонии создадут дивизию НАТО - РИА Новости, 29.06.2022

В Эстонии создадут дивизию НАТО

На саммите НАТО в Мадриде принято решение о создании в Эстонии структуры НАТО в размере дивизии, сообщил в среду министр обороны балтийской республики Калле... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T19:05

2022-06-29T19:05

2022-06-29T19:05

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 июн - РИА Новости. На саммите НАТО в Мадриде принято решение о создании в Эстонии структуры НАТО в размере дивизии, сообщил в среду министр обороны балтийской республики Калле Лаанет."Командную структуру дивизии Эстония создаст при поддержке Великобритании. Структура дивизии начнет создаваться в ближайшие месяцы. Дивизия станет частью командной цепочки НАТО. Великобритания решила выделить дополнительную бригаду для защиты Эстонии, штабной элемент и другие подразделения.", – сказал Лаанет, слова которого приводит пресс-служба минобороны.По словам министра, важно, что компоненты бригады Соединенного Королевства вместе с дополнительными военными мощностями начнут ротацию в Эстонии в мирное время и будут отрабатывать оборону Эстонии в реальных условиях.Лаанет также отметил, что США значительно увеличат свое военное присутствие в Восточной Европе. "Помимо прочего США усилят свое ротационное военное присутствие в странах Балтии. Вероятно, это решение будет касаться как сухопутных, так и воздушных войск, в том числе обороны воздушного пространства. Детали этого процесса союзники разработают совместными усилиями", – подчеркнул министр.Он добавил, что в Эстонии в обозримом будущем останутся два британских батальона, а также французская и датская роты. Также продолжится базирующаяся в Эстонии миссия воздушной безопасности балтийского региона, которую союзники смогут быстро усилить.На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Боевая батальонная группа НАТО в составе около 1,2 тысячи военнослужащих была дислоцирована в военном городке Тапа с апреля 2017 года. Международный батальон НАТО возглавляет Великобритания. В нем также, меняя друг друга в порядке ротации, проходят службу военные из Франции и Дании.

https://ria.ru/20220629/ssha-1799066396.html

https://ria.ru/20220629/ssha-1799014265.html

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нато, эстония, в мире, великобритания, сша