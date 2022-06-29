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НАТО заявила, что останется оборонительным альянсом - РИА Новости, 29.06.2022
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НАТО заявила, что останется оборонительным альянсом
НАТО заявила, что останется оборонительным альянсом - РИА Новости, 29.06.2022
НАТО заявила, что останется оборонительным альянсом
В новой стратегической концепции НАТО, рассчитанной на ближайшие десять лет, альянс подтвердил, что его "характер остается оборонительным". РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:58
2022-06-29T18:00
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. В новой стратегической концепции НАТО, рассчитанной на ближайшие десять лет, альянс подтвердил, что его "характер остается оборонительным".Лидеры НАТО на саммите в Мадриде одобрили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года. Документ был опубликован на сайте НАТО. Одним из центральных пунктов концепции стало упоминание России как "прямой угрозы безопасности альянса"."НАТО намерена оберегать свободу и безопасность союзников. Главный смысл организации и ее первостепенная задача заключаются в обеспечении нашей коллективной обороны от всех угроз, откуда бы они ни исходили… Альянс носит оборонительный характер", - указывается в концепции.Стратегическая концепция НАТО является ключевым документом альянса. В нем подтверждаются ценности НАТО, цели организации, а также содержится коллективная оценка ситуации в сфере безопасности.
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в мире, космос - риа наука, мадрид, россия, нато
17:58 29.06.2022 (обновлено: 18:00 29.06.2022)
 
НАТО заявила, что останется оборонительным альянсом

В новой стратегической концепции НАТО заявила, что остается оборонительным альянсом

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. В новой стратегической концепции НАТО, рассчитанной на ближайшие десять лет, альянс подтвердил, что его "характер остается оборонительным".
Лидеры НАТО на саммите в Мадриде одобрили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года. Документ был опубликован на сайте НАТО. Одним из центральных пунктов концепции стало упоминание России как "прямой угрозы безопасности альянса".
"НАТО намерена оберегать свободу и безопасность союзников. Главный смысл организации и ее первостепенная задача заключаются в обеспечении нашей коллективной обороны от всех угроз, откуда бы они ни исходили… Альянс носит оборонительный характер", - указывается в концепции.
Стратегическая концепция НАТО является ключевым документом альянса. В нем подтверждаются ценности НАТО, цели организации, а также содержится коллективная оценка ситуации в сфере безопасности.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 17:20
Слуцкий назвал новую стратегическую концепцию НАТО тупиковой
 
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