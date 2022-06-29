https://ria.ru/20220629/nato-1799026253.html

В НАТО заявили, что политика Китая противоречит ценностям альянса

В НАТО заявили, что политика Китая противоречит ценностям альянса - РИА Новости, 29.06.2022

В НАТО заявили, что политика Китая противоречит ценностям альянса

НАТО в своей новой стратегической концепции утверждает, что политика Китая противоречит интересам и ценностям организации. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:09

2022-06-29T16:09

2022-06-29T17:03

в мире

нато

китай

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БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. НАТО в своей новой стратегической концепции утверждает, что политика Китая противоречит интересам и ценностям организации.Новая стратегическая концепция НАТО на период до 2030 года утверждена на саммите в Мадриде. Стратегическая концепция НАТО является ключевым документом альянса. В нем подтверждаются ценности НАТО, цели организации, а также содержится коллективная оценка ситуации в сфере безопасности."КНР демонстрирует амбиции и проводит политику, противоречащую нашим интересам, нашей безопасности и нашим ценностям", - подчеркивается в концепции.По мнению НАТО, Китай использует набор политических, экономических и военных мер "для усиления своего присутствия в мире". В альянсе указали, что намерения Китая, цели его военного усиления остаются туманными. "Его злонамеренные гибридные действия или действия в киберпространстве, враждебная риторика, дезинформация нацелены против союзников и угрожают безопасности альянса", - отмечается в концепции.

https://ria.ru/20220629/miroporyadok-1798955698.html

китай

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, нато, китай