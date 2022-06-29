https://ria.ru/20220629/nato-1799026253.html
В НАТО заявили, что политика Китая противоречит ценностям альянса
В НАТО заявили, что политика Китая противоречит ценностям альянса - РИА Новости, 29.06.2022
В НАТО заявили, что политика Китая противоречит ценностям альянса
НАТО в своей новой стратегической концепции утверждает, что политика Китая противоречит интересам и ценностям организации. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:09
2022-06-29T16:09
2022-06-29T17:03
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. НАТО в своей новой стратегической концепции утверждает, что политика Китая противоречит интересам и ценностям организации.Новая стратегическая концепция НАТО на период до 2030 года утверждена на саммите в Мадриде. Стратегическая концепция НАТО является ключевым документом альянса. В нем подтверждаются ценности НАТО, цели организации, а также содержится коллективная оценка ситуации в сфере безопасности."КНР демонстрирует амбиции и проводит политику, противоречащую нашим интересам, нашей безопасности и нашим ценностям", - подчеркивается в концепции.По мнению НАТО, Китай использует набор политических, экономических и военных мер "для усиления своего присутствия в мире". В альянсе указали, что намерения Китая, цели его военного усиления остаются туманными. "Его злонамеренные гибридные действия или действия в киберпространстве, враждебная риторика, дезинформация нацелены против союзников и угрожают безопасности альянса", - отмечается в концепции.
https://ria.ru/20220629/miroporyadok-1798955698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, китай
16:09 29.06.2022 (обновлено: 17:03 29.06.2022)
В НАТО заявили, что политика Китая противоречит ценностям альянса
НАТО: политика Китая противоречит интересам и ценностям альянса