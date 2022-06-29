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В НАТО заявили, что политика Китая противоречит ценностям альянса - РИА Новости, 29.06.2022
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В НАТО заявили, что политика Китая противоречит ценностям альянса
В НАТО заявили, что политика Китая противоречит ценностям альянса - РИА Новости, 29.06.2022
В НАТО заявили, что политика Китая противоречит ценностям альянса
НАТО в своей новой стратегической концепции утверждает, что политика Китая противоречит интересам и ценностям организации. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:09
2022-06-29T17:03
в мире
нато
китай
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. НАТО в своей новой стратегической концепции утверждает, что политика Китая противоречит интересам и ценностям организации.Новая стратегическая концепция НАТО на период до 2030 года утверждена на саммите в Мадриде. Стратегическая концепция НАТО является ключевым документом альянса. В нем подтверждаются ценности НАТО, цели организации, а также содержится коллективная оценка ситуации в сфере безопасности."КНР демонстрирует амбиции и проводит политику, противоречащую нашим интересам, нашей безопасности и нашим ценностям", - подчеркивается в концепции.По мнению НАТО, Китай использует набор политических, экономических и военных мер "для усиления своего присутствия в мире". В альянсе указали, что намерения Китая, цели его военного усиления остаются туманными. "Его злонамеренные гибридные действия или действия в киберпространстве, враждебная риторика, дезинформация нацелены против союзников и угрожают безопасности альянса", - отмечается в концепции.
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в мире, нато, китай
16:09 29.06.2022 (обновлено: 17:03 29.06.2022)
 
В НАТО заявили, что политика Китая противоречит ценностям альянса

НАТО: политика Китая противоречит интересам и ценностям альянса

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. НАТО в своей новой стратегической концепции утверждает, что политика Китая противоречит интересам и ценностям организации.
Новая стратегическая концепция НАТО на период до 2030 года утверждена на саммите в Мадриде. Стратегическая концепция НАТО является ключевым документом альянса. В нем подтверждаются ценности НАТО, цели организации, а также содержится коллективная оценка ситуации в сфере безопасности.
"КНР демонстрирует амбиции и проводит политику, противоречащую нашим интересам, нашей безопасности и нашим ценностям", - подчеркивается в концепции.
По мнению НАТО, Китай использует набор политических, экономических и военных мер "для усиления своего присутствия в мире". В альянсе указали, что намерения Китая, цели его военного усиления остаются туманными. "Его злонамеренные гибридные действия или действия в киберпространстве, враждебная риторика, дезинформация нацелены против союзников и угрожают безопасности альянса", - отмечается в концепции.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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