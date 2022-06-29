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НАТО объявила, что больше не считает Россию своим партнером
НАТО объявила, что больше не считает Россию своим партнером - РИА Новости, 29.06.2022
НАТО объявила, что больше не считает Россию своим партнером
НАТО ХОЧЕТ СОХРАНИТЬ КАНАЛЫ СВЯЗИ С РОССИЕЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ, НО НЕ СЧИТАЕТ БОЛЕЕ МОСКВУ СВОИМ ПАРТНЕРОМ – НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ НАТО РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:59
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НАТО ХОЧЕТ СОХРАНИТЬ КАНАЛЫ СВЯЗИ С РОССИЕЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ, НО НЕ СЧИТАЕТ БОЛЕЕ МОСКВУ СВОИМ ПАРТНЕРОМ – НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ НАТОНАТО НЕ СТРЕМИТСЯ К КОНФРОНТАЦИИ И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ УГРОЗУ ДЛЯ РОССИИ, НО УСИЛИВАЕТ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЕЕ СДЕРЖИВАНИЯ – НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ АЛЬЯНСАРИА Новости
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НАТО объявила, что больше не считает Россию своим партнером
НАТО усилит возможности для сдерживания России и больше не считает ее своим партнером
НАТО ХОЧЕТ СОХРАНИТЬ КАНАЛЫ СВЯЗИ С РОССИЕЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ, НО НЕ СЧИТАЕТ БОЛЕЕ МОСКВУ СВОИМ ПАРТНЕРОМ – НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ НАТО
НАТО НЕ СТРЕМИТСЯ К КОНФРОНТАЦИИ И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ УГРОЗУ ДЛЯ РОССИИ, НО УСИЛИВАЕТ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЕЕ СДЕРЖИВАНИЯ – НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ АЛЬЯНСА