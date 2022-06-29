https://ria.ru/20220629/nato-1799013537.html

Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в альянс

Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в альянс - РИА Новости, 29.06.2022

Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в альянс

Лидеры стран НАТО в среду приняли официальное решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами Североатлантического альянса, говорится в распространенной... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:38

2022-06-29T15:38

2022-06-29T15:55

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финляндия

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нато

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БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Лидеры стран НАТО в среду приняли официальное решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами Североатлантического альянса, говорится в распространенной декларации по итогам первого заседания."Сегодня мы приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами НАТО", - говорится в документе. Члены НАТО также договорились подписать в среду соответствующий протокол о вступлении. Теперь вступление новичков в альянс должны будут ратифицировать парламенты 30 действующих членов Североатлантического альянса."Вступление Финляндии и Швеции укрепит их безопасность, сделает НАТО сильнее… Безопасность Финляндии и Швеции имеет важное прямое значение для альянса, в том числе во время процесса вступления", - отмечается в документе.Во вторник в Мадриде Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.

https://ria.ru/20220628/nato-1795505454.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, швеция, нато