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Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в альянс - РИА Новости, 29.06.2022
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Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в альянс
Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в альянс - РИА Новости, 29.06.2022
Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в альянс
Лидеры стран НАТО в среду приняли официальное решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами Североатлантического альянса, говорится в распространенной... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:38
2022-06-29T15:55
в мире
финляндия
швеция
нато
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Лидеры стран НАТО в среду приняли официальное решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами Североатлантического альянса, говорится в распространенной декларации по итогам первого заседания."Сегодня мы приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами НАТО", - говорится в документе. Члены НАТО также договорились подписать в среду соответствующий протокол о вступлении. Теперь вступление новичков в альянс должны будут ратифицировать парламенты 30 действующих членов Североатлантического альянса."Вступление Финляндии и Швеции укрепит их безопасность, сделает НАТО сильнее… Безопасность Финляндии и Швеции имеет важное прямое значение для альянса, в том числе во время процесса вступления", - отмечается в документе.Во вторник в Мадриде Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.
https://ria.ru/20220628/nato-1795505454.html
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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в мире, финляндия, швеция, нато
15:38 29.06.2022 (обновлено: 15:55 29.06.2022)
 
Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в альянс

Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Лидеры стран НАТО в среду приняли официальное решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами Североатлантического альянса, говорится в распространенной декларации по итогам первого заседания.
"Сегодня мы приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами НАТО", - говорится в документе. Члены НАТО также договорились подписать в среду соответствующий протокол о вступлении. Теперь вступление новичков в альянс должны будут ратифицировать парламенты 30 действующих членов Североатлантического альянса.
Как расширялась НАТО - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 22:39Инфографика
Как расширялась НАТО
"Вступление Финляндии и Швеции укрепит их безопасность, сделает НАТО сильнее… Безопасность Финляндии и Швеции имеет важное прямое значение для альянса, в том числе во время процесса вступления", - отмечается в документе.
Во вторник в Мадриде Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреФинляндияШвецияНАТО
 
 
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