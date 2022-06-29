15:38 29.06.2022 (обновлено: 15:55 29.06.2022)
Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в альянс
Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс
© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Лидеры стран НАТО в среду приняли официальное решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами Североатлантического альянса, говорится в распространенной декларации по итогам первого заседания.
"Сегодня мы приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами НАТО", - говорится в документе. Члены НАТО также договорились подписать в среду соответствующий протокол о вступлении. Теперь вступление новичков в альянс должны будут ратифицировать парламенты 30 действующих членов Североатлантического альянса.
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"Вступление Финляндии и Швеции укрепит их безопасность, сделает НАТО сильнее… Безопасность Финляндии и Швеции имеет важное прямое значение для альянса, в том числе во время процесса вступления", - отмечается в документе.
Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.