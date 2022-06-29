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Лидеры НАТО одобрили новую стратегическую концепцию альянса - РИА Новости, 29.06.2022
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Лидеры НАТО одобрили новую стратегическую концепцию альянса
Лидеры НАТО одобрили новую стратегическую концепцию альянса - РИА Новости, 29.06.2022
Лидеры НАТО одобрили новую стратегическую концепцию альянса
Лидеры НАТО одобрили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, говорится в обнародованной декларации по итогам первого заседания в рамках саммита в... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:34
2022-06-29T16:18
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Лидеры НАТО одобрили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, говорится в обнародованной декларации по итогам первого заседания в рамках саммита в Мадриде.Документ был опубликован на сайте НАТО.Одним из центральных пунктов документа стало упоминание России как "прямой угрозы безопасности альянса".Стратегическая концепция НАТО является ключевым документом альянса. В нем подтверждаются ценности НАТО, цели организации, а также содержится коллективная оценка ситуации в сфере безопасности.
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нато, в мире, космос - риа наука, россия
15:34 29.06.2022 (обновлено: 16:18 29.06.2022)
 
Лидеры НАТО одобрили новую стратегическую концепцию альянса

НАТО в новой стратегической концепции альянса до 2030 года назвала Россию главной угрозой

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Лидеры НАТО одобрили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, говорится в обнародованной декларации по итогам первого заседания в рамках саммита в Мадриде.
Документ был опубликован на сайте НАТО.
"Мы одобрили стратегическую концепцию НАТО. Она описывает ситуацию в сфере безопасности для союзников, подтверждает наши ценности", - указывается в декларации.
Одним из центральных пунктов документа стало упоминание России как "прямой угрозы безопасности альянса".
Стратегическая концепция НАТО является ключевым документом альянса. В нем подтверждаются ценности НАТО, цели организации, а также содержится коллективная оценка ситуации в сфере безопасности.
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
15:39
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