https://ria.ru/20220629/nato-1799011792.html

Лидеры НАТО одобрили новую стратегическую концепцию альянса

Лидеры НАТО одобрили новую стратегическую концепцию альянса - РИА Новости, 29.06.2022

Лидеры НАТО одобрили новую стратегическую концепцию альянса

Лидеры НАТО одобрили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, говорится в обнародованной декларации по итогам первого заседания в рамках саммита в... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:34

2022-06-29T15:34

2022-06-29T16:18

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БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Лидеры НАТО одобрили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, говорится в обнародованной декларации по итогам первого заседания в рамках саммита в Мадриде.Документ был опубликован на сайте НАТО.Одним из центральных пунктов документа стало упоминание России как "прямой угрозы безопасности альянса".Стратегическая концепция НАТО является ключевым документом альянса. В нем подтверждаются ценности НАТО, цели организации, а также содержится коллективная оценка ситуации в сфере безопасности.

https://ria.ru/20220629/ssha-1799014265.html

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нато, в мире, космос - риа наука, россия