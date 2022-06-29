https://ria.ru/20220629/nato-1799010721.html

В НАТО заявили Украине, что не хотят видеть ее в альянсе, сообщили в Киеве

В НАТО заявили Украине, что не хотят видеть ее в альянсе, сообщили в Киеве - РИА Новости, 29.06.2022

В НАТО заявили Украине, что не хотят видеть ее в альянсе, сообщили в Киеве

НАТО открыто заявляет, что не хочет вступления Украины в альянс, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью агентству... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:31

2022-06-29T15:31

2022-06-29T15:46

в мире

украина

нато

евросоюз

европейский совет

киев

владимир зеленский

мадрид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. НАТО открыто заявляет, что не хочет вступления Украины в альянс, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью агентству Блумберг."(Украине говорят, что) вы не члены (НАТО), потому что мы не хотим вас. НАТО говорит нам, что ничего нам не даст", — сказал он в интервью агентству Блумберг.Западные страны продолжают снабжать Украину вооружениями, при этом, по словам Жовквы, альянс не оправдал надежд. Он добавил, что ожидания Киева от саммита в Мадриде тоже низкие. Замглавы офиса Зеленского в очередной раз заявил, что Украина просила у НАТО оружие еще до начала спецоперации, а уже после 24 февраля — о бесполетной зоне и о членстве в альянсе, однако страна "ни получила никаких ответов".Саммит Североатлантического блока проходит в Мадриде с 28-30 июня. В нем принимают участие около 40 глав государств и правительств, в том числе 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны-члены ЕС, но не состоящие в альянсе, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД заявили, что Москва остается открытой к диалогу с Брюсселем, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20220629/ukraina-1798996614.html

https://ria.ru/20220628/nato-1798589341.html

украина

киев

мадрид

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, нато, евросоюз, европейский совет, киев, владимир зеленский, мадрид