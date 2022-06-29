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В НАТО заявили Украине, что не хотят видеть ее в альянсе, сообщили в Киеве - РИА Новости, 29.06.2022
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В НАТО заявили Украине, что не хотят видеть ее в альянсе, сообщили в Киеве
В НАТО заявили Украине, что не хотят видеть ее в альянсе, сообщили в Киеве - РИА Новости, 29.06.2022
В НАТО заявили Украине, что не хотят видеть ее в альянсе, сообщили в Киеве
НАТО открыто заявляет, что не хочет вступления Украины в альянс, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью агентству... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:31
2022-06-29T15:46
в мире
украина
нато
евросоюз
европейский совет
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владимир зеленский
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. НАТО открыто заявляет, что не хочет вступления Украины в альянс, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью агентству Блумберг."(Украине говорят, что) вы не члены (НАТО), потому что мы не хотим вас. НАТО говорит нам, что ничего нам не даст", — сказал он в интервью агентству Блумберг.Западные страны продолжают снабжать Украину вооружениями, при этом, по словам Жовквы, альянс не оправдал надежд. Он добавил, что ожидания Киева от саммита в Мадриде тоже низкие. Замглавы офиса Зеленского в очередной раз заявил, что Украина просила у НАТО оружие еще до начала спецоперации, а уже после 24 февраля — о бесполетной зоне и о членстве в альянсе, однако страна "ни получила никаких ответов".Саммит Североатлантического блока проходит в Мадриде с 28-30 июня. В нем принимают участие около 40 глав государств и правительств, в том числе 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны-члены ЕС, но не состоящие в альянсе, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД заявили, что Москва остается открытой к диалогу с Брюсселем, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20220629/ukraina-1798996614.html
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в мире, украина, нато, евросоюз, европейский совет, киев, владимир зеленский, мадрид
15:31 29.06.2022 (обновлено: 15:46 29.06.2022)
 
В НАТО заявили Украине, что не хотят видеть ее в альянсе, сообщили в Киеве

Замглавы офиса Зеленского Жовква: в НАТО сообщили, что не хотят видеть Украину в альянсе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. НАТО открыто заявляет, что не хочет вступления Украины в альянс, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью агентству Блумберг.
"(Украине говорят, что) вы не члены (НАТО), потому что мы не хотим вас. НАТО говорит нам, что ничего нам не даст", — сказал он в интервью агентству Блумберг.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
14:44Специальная военная операция на Украине
Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности
Западные страны продолжают снабжать Украину вооружениями, при этом, по словам Жовквы, альянс не оправдал надежд. Он добавил, что ожидания Киева от саммита в Мадриде тоже низкие. Замглавы офиса Зеленского в очередной раз заявил, что Украина просила у НАТО оружие еще до начала спецоперации, а уже после 24 февраля — о бесполетной зоне и о членстве в альянсе, однако страна "ни получила никаких ответов".
Саммит Североатлантического блока проходит в Мадриде с 28-30 июня. В нем принимают участие около 40 глав государств и правительств, в том числе 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны-члены ЕС, но не состоящие в альянсе, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД заявили, что Москва остается открытой к диалогу с Брюсселем, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 00:18
Медведев: Украина в НАТО опаснее для России, чем Финляндия и Швеция
 
В миреУкраинаНАТОЕвросоюзЕвропейский советКиевВладимир ЗеленскийМадрид
 
 
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