https://ria.ru/20220629/nato-1799010721.html
В НАТО заявили Украине, что не хотят видеть ее в альянсе, сообщили в Киеве
В НАТО заявили Украине, что не хотят видеть ее в альянсе, сообщили в Киеве - РИА Новости, 29.06.2022
В НАТО заявили Украине, что не хотят видеть ее в альянсе, сообщили в Киеве
НАТО открыто заявляет, что не хочет вступления Украины в альянс, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью агентству... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:31
2022-06-29T15:31
2022-06-29T15:46
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владимир зеленский
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. НАТО открыто заявляет, что не хочет вступления Украины в альянс, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью агентству Блумберг."(Украине говорят, что) вы не члены (НАТО), потому что мы не хотим вас. НАТО говорит нам, что ничего нам не даст", — сказал он в интервью агентству Блумберг.Западные страны продолжают снабжать Украину вооружениями, при этом, по словам Жовквы, альянс не оправдал надежд. Он добавил, что ожидания Киева от саммита в Мадриде тоже низкие. Замглавы офиса Зеленского в очередной раз заявил, что Украина просила у НАТО оружие еще до начала спецоперации, а уже после 24 февраля — о бесполетной зоне и о членстве в альянсе, однако страна "ни получила никаких ответов".Саммит Североатлантического блока проходит в Мадриде с 28-30 июня. В нем принимают участие около 40 глав государств и правительств, в том числе 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны-члены ЕС, но не состоящие в альянсе, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД заявили, что Москва остается открытой к диалогу с Брюсселем, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20220629/ukraina-1798996614.html
https://ria.ru/20220628/nato-1798589341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, нато, евросоюз, европейский совет, киев, владимир зеленский, мадрид
15:31 29.06.2022 (обновлено: 15:46 29.06.2022)
В НАТО заявили Украине, что не хотят видеть ее в альянсе, сообщили в Киеве
Замглавы офиса Зеленского Жовква: в НАТО сообщили, что не хотят видеть Украину в альянсе