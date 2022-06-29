https://ria.ru/20220629/nato-1799007373.html

НАТО и ЕС обсудят усиление сотрудничества

НАТО и ЕС обсудят усиление сотрудничества - РИА Новости, 29.06.2022

НАТО и ЕС обсудят усиление сотрудничества

НАТО и ЕС на саммите в Мадриде обсудят усиление сотрудничества, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель перед началом встреч саммита НАТО-ЕС, который пройдет в... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:20

2022-06-29T15:20

2022-06-29T15:32

в мире

мадрид

нато

евросоюз

евросовет

петр фиала

чехия

прага

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БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. НАТО и ЕС на саммите в Мадриде обсудят усиление сотрудничества, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель перед началом встреч саммита НАТО-ЕС, который пройдет в среду в Мадриде в рамках встречи в верхах лидеров стран альянса."Мы с НАТО разделяем общие ценности и принципы, поэтому сегодня в ближайшие часы мы будет работать над усилением этого партнёрства", - сообщил он.Мишель подчеркнул, что ЕС работает над увеличением оборонных расходов, оптимизацией оборонной промышленности. "Сильный ЕС сделает НАТО еще сильнее, укрепление трансатлантического альянса - один из моих приоритетов", - подчеркнул глава ЕвросоветаЕвропейский союз и НАТО продолжают работу над совместной декларацией, которая должна была быть подписана в конце 2021 года, но о подписании не сообщалось. Ее содержание стороны не раскрывают.Премьер Чехии Петр Фиала ранее заявил, что Прага рассчитывает, что во время ее председательства в Евросоюзе (июль-декабрь 2022 года) будет подписана декларация ЕС-НАТО.

https://ria.ru/20220627/kaliningrad-1798518494.html

мадрид

чехия

прага

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в мире, мадрид, нато, евросоюз, евросовет, петр фиала, чехия, прага