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TAC: у Вашингтона может появиться враг в НАТО - РИА Новости, 29.06.2022
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TAC: у Вашингтона может появиться враг в НАТО
TAC: у Вашингтона может появиться враг в НАТО - РИА Новости, 29.06.2022
TAC: у Вашингтона может появиться враг в НАТО
Попытки Соединенных Штатов навязать Венгрии свои "идеалы" демократии могут разжечь вражду между Вашингтоном и Будапештом, пишет обозреватель Стивен Шолл для... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:35
2022-06-29T14:50
в мире
виктор орбан
венгрия
вашингтон (штат)
россия
нато
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Попытки Соединенных Штатов навязать Венгрии свои "идеалы" демократии могут разжечь вражду между Вашингтоном и Будапештом, пишет обозреватель Стивен Шолл для журнала The American Conservative.Как отметил автор статьи, недавно прошедшие слушания в американском сенате по утверждению кандидатуры посла в Венгрии в полной мере продемонстрировали рвение, с которым Штаты пытаются оказать давление на союзников и заставить их принять "прогрессивную" идеологию."На Венгрию нападали за ее демократический откат, влияние России и Китая, а особенно за отсутствие поддержки ЛГБТ. Председательствующий сенатор Эд Марки из Массачусетса даже назвал Виктора Орбана, а фактически и само государство, врагом демократических институтов и прав человека, — подчеркнул журналист. По его словам, самая большая опасность для Америки заключается в том, что ее отношение к союзникам и партнерам превратит их во врагов.Кроме того, стремление Вашингтона повлиять на политику других стран становится причиной, по которой многие государства выбирают Москву и Пекин в качестве инвесторов и покровителей, добавил Шолл.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупреждал западные страны о негативных последствиях антироссийских санкции, за что не раз подвергался критике со стороны европейских и американских политиков. Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. При этом из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на топливо и продовольствие.
https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791013877.html
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в мире, виктор орбан, венгрия, вашингтон (штат), россия, нато
14:35 29.06.2022 (обновлено: 14:50 29.06.2022)
 
TAC: у Вашингтона может появиться враг в НАТО

TAC пишет, что политика США грозит рассорить их с Венгрией

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Попытки Соединенных Штатов навязать Венгрии свои "идеалы" демократии могут разжечь вражду между Вашингтоном и Будапештом, пишет обозреватель Стивен Шолл для журнала The American Conservative.
Как отметил автор статьи, недавно прошедшие слушания в американском сенате по утверждению кандидатуры посла в Венгрии в полной мере продемонстрировали рвение, с которым Штаты пытаются оказать давление на союзников и заставить их принять "прогрессивную" идеологию.
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"На Венгрию нападали за ее демократический откат, влияние России и Китая, а особенно за отсутствие поддержки ЛГБТ. Председательствующий сенатор Эд Марки из Массачусетса даже назвал Виктора Орбана, а фактически и само государство, врагом демократических институтов и прав человека, — подчеркнул журналист.
По его словам, самая большая опасность для Америки заключается в том, что ее отношение к союзникам и партнерам превратит их во врагов.
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Кроме того, стремление Вашингтона повлиять на политику других стран становится причиной, по которой многие государства выбирают Москву и Пекин в качестве инвесторов и покровителей, добавил Шолл.

"США не заручились поддержкой за пределами НАТО. Даже внутри альянса Турция отказалась ввести санкции против России, и более того, почти ни одна страна Африки, континентальной Азии и Южной Америки не поддержала ограничительных мер против Москвы. Главным виновником ослабления глобальной поддержки стал сам Вашингтон", — заключил он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупреждал западные страны о негативных последствиях антироссийских санкции, за что не раз подвергался критике со стороны европейских и американских политиков. Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. При этом из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на топливо и продовольствие.
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