https://ria.ru/20220629/nato-1798993599.html

TAC: у Вашингтона может появиться враг в НАТО

TAC: у Вашингтона может появиться враг в НАТО - РИА Новости, 29.06.2022

TAC: у Вашингтона может появиться враг в НАТО

Попытки Соединенных Штатов навязать Венгрии свои "идеалы" демократии могут разжечь вражду между Вашингтоном и Будапештом, пишет обозреватель Стивен Шолл для... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:35

2022-06-29T14:35

2022-06-29T14:50

в мире

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венгрия

вашингтон (штат)

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нато

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Попытки Соединенных Штатов навязать Венгрии свои "идеалы" демократии могут разжечь вражду между Вашингтоном и Будапештом, пишет обозреватель Стивен Шолл для журнала The American Conservative.Как отметил автор статьи, недавно прошедшие слушания в американском сенате по утверждению кандидатуры посла в Венгрии в полной мере продемонстрировали рвение, с которым Штаты пытаются оказать давление на союзников и заставить их принять "прогрессивную" идеологию."На Венгрию нападали за ее демократический откат, влияние России и Китая, а особенно за отсутствие поддержки ЛГБТ. Председательствующий сенатор Эд Марки из Массачусетса даже назвал Виктора Орбана, а фактически и само государство, врагом демократических институтов и прав человека, — подчеркнул журналист. По его словам, самая большая опасность для Америки заключается в том, что ее отношение к союзникам и партнерам превратит их во врагов.Кроме того, стремление Вашингтона повлиять на политику других стран становится причиной, по которой многие государства выбирают Москву и Пекин в качестве инвесторов и покровителей, добавил Шолл.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупреждал западные страны о негативных последствиях антироссийских санкции, за что не раз подвергался критике со стороны европейских и американских политиков. Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. При этом из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на топливо и продовольствие.

https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791013877.html

https://ria.ru/20220419/soyuzniki-1784347109.html

https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, виктор орбан, венгрия, вашингтон (штат), россия, нато