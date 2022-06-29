Премьер Италии поддержал возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Премьер Италии Драги поддержал решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО
© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
РИМ, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что решение Финляндии и Швеции вступить НАТО укрепит безопасность альянса.
"Италия приветствует вступление Финляндии и Швеции в соответствии с статьей 10 Вашингтонского договора", - говорится в заявлении Драги, текст которого распространила пресс-служба итальянского Совмина. Согласно этому пункту, участники альянса могут предлагать присоединиться любому другому европейскому государству, способному развивать принципы НАТО и "вносить свой вклад в безопасность Североатлантического региона."
"Это суверенное решение, принятое демократическим путем двумя странами, являющимися членами Евросоюза и разделяющими вдохновляющие принципы Атлантического альянса, с которым они тесно сотрудничают на протяжении многих лет, - сказал Драги. По его словам, Швеция и Финляндия укрепят характер НАТО как сообщества, основанного на верховенстве закона и демократических ценностях. Благодаря своим возможностям они внесут значительный вклад в обеспечение безопасности и оборонительной миссии евроатлантического региона, добавил он.
Премьер Италии подчеркнул, что безопасность Финляндии и Швеции никоим образом не должна подвергаться опасности. Италии в этой связи подтверждает решимость внести вклад в их потребности в области безопасности и обороны, указал он.
Накануне Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Ожидается, что лидеры стран НАТО на встрече в Мадриде официально пригласят Швецию и Финляндию присоединиться, после чего будет запущен процесс оформления членства.
Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.