https://ria.ru/20220629/nato-1798992946.html

﻿Премьер Италии поддержал возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО

﻿Премьер Италии поддержал возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 29.06.2022

﻿Премьер Италии поддержал возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что решение Финляндии и Швеции вступить НАТО укрепит безопасность альянса. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:33

2022-06-29T14:33

2022-06-29T14:33

в мире

владимир путин

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италия

нато

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РИМ, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что решение Финляндии и Швеции вступить НАТО укрепит безопасность альянса."Италия приветствует вступление Финляндии и Швеции в соответствии с статьей 10 Вашингтонского договора", - говорится в заявлении Драги, текст которого распространила пресс-служба итальянского Совмина. Согласно этому пункту, участники альянса могут предлагать присоединиться любому другому европейскому государству, способному развивать принципы НАТО и "вносить свой вклад в безопасность Североатлантического региона.""Это суверенное решение, принятое демократическим путем двумя странами, являющимися членами Евросоюза и разделяющими вдохновляющие принципы Атлантического альянса, с которым они тесно сотрудничают на протяжении многих лет, - сказал Драги. По его словам, Швеция и Финляндия укрепят характер НАТО как сообщества, основанного на верховенстве закона и демократических ценностях. Благодаря своим возможностям они внесут значительный вклад в обеспечение безопасности и оборонительной миссии евроатлантического региона, добавил он.Премьер Италии подчеркнул, что безопасность Финляндии и Швеции никоим образом не должна подвергаться опасности. Италии в этой связи подтверждает решимость внести вклад в их потребности в области безопасности и обороны, указал он.Накануне Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Ожидается, что лидеры стран НАТО на встрече в Мадриде официально пригласят Швецию и Финляндию присоединиться, после чего будет запущен процесс оформления членства.Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.

https://ria.ru/20220629/mid-1798965418.html

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в мире, владимир путин, финляндия, швеция, италия, нато