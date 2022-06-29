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Косачев считает, что Финляндию и Швецию в ускоренном режиме примут в НАТО - РИА Новости, 29.06.2022
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Косачев считает, что Финляндию и Швецию в ускоренном режиме примут в НАТО
Косачев считает, что Финляндию и Швецию в ускоренном режиме примут в НАТО - РИА Новости, 29.06.2022
Косачев считает, что Финляндию и Швецию в ускоренном режиме примут в НАТО
Вслед за достаточно быстрым рассмотрением заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО оформление их членства в альянсе тоже пройдет по ускоренному сценарию,... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:17
2022-06-29T13:17
в мире
финляндия
швеция
турция
нато
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вслед за достаточно быстрым рассмотрением заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО оформление их членства в альянсе тоже пройдет по ускоренному сценарию, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.На саммите НАТО в Мадриде была достигнута договоренность о приеме Финляндии и Швеции в альянс, при этом Турция сняла препятствие на этом пути."В том, что Турцию доломают, у меня не было сомнений с самого начала. Турки – хорошие переговорщики, но понимают красные линии, за которые они не должны заходить", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что одна из красных линий - противопоставление себя альянсу и США."Вопрос состоял не в том, чем эта история закончится, а когда. Она закончилась достаточно быстро, и я думаю, что вторая часть этой истории – оформление Финляндии и Швеции в НАТО - тоже пройдет по ускоренному сценарию", - сказал Косачев.В качестве последствий присутствия скандинавских стран в составе альянса сенатор указал "ухудшение отношений с Россией", уменьшение возможностей для сотрудничества международных региональных проектов, а также деление коллективной безопасности и Европы на так называемую "блоковую безопасность".
https://ria.ru/20220629/nato-1798905430.html
https://ria.ru/20220628/nato-1798883376.html
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в мире, финляндия, швеция, турция, нато
13:17 29.06.2022
 
Косачев считает, что Финляндию и Швецию в ускоренном режиме примут в НАТО

Сенатор Косачев: оформление Финляндии и Швеции в НАТО пройдет по ускоренному сценарию

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вслед за достаточно быстрым рассмотрением заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО оформление их членства в альянсе тоже пройдет по ускоренному сценарию, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
На саммите НАТО в Мадриде была достигнута договоренность о приеме Финляндии и Швеции в альянс, при этом Турция сняла препятствие на этом пути.
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"В том, что Турцию доломают, у меня не было сомнений с самого начала. Турки – хорошие переговорщики, но понимают красные линии, за которые они не должны заходить", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что одна из красных линий - противопоставление себя альянсу и США.
"Вопрос состоял не в том, чем эта история закончится, а когда. Она закончилась достаточно быстро, и я думаю, что вторая часть этой истории – оформление Финляндии и Швеции в НАТО - тоже пройдет по ускоренному сценарию", - сказал Косачев.
В качестве последствий присутствия скандинавских стран в составе альянса сенатор указал "ухудшение отношений с Россией", уменьшение возможностей для сотрудничества международных региональных проектов, а также деление коллективной безопасности и Европы на так называемую "блоковую безопасность".
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