https://ria.ru/20220629/nato-1798963176.html

Курс НАТО на сдерживание не повлияет на политику России, заявили в МИД

Курс НАТО на сдерживание не повлияет на политику России, заявили в МИД - РИА Новости, 29.06.2022

Курс НАТО на сдерживание не повлияет на политику России, заявили в МИД

Решения саммита НАТО в Мадриде не повлияют на политику России, свою безопасность Москва сможет обеспечить в любом случае, заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:40

2022-06-29T12:40

2022-06-29T13:18

в мире

нато

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Решения саммита НАТО в Мадриде не повлияют на политику России, свою безопасность Москва сможет обеспечить в любом случае, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Негативно. Позиция наша известна, она не меняется - мы считаем расширение Североатлантического альянса сугубо дестабилизирующим фактором в международных делах. Безопасности это не добавляет, ни тем, кто расширяет и кто входит в число вступающих, ни остальным странам, которые воспринимают альянс как угрозу", - сказал Рябков. По его словам, решения саммита НАТО в Мадриде закрепляют курс альянса на агрессивное сдерживание России. "Это никаким образом на нашу политику не влияет. Мы в любом случае свою безопасность обеспечим надежно, стопроцентно", - добавил Рябков."Риторика натовская нам понятна. Будет принята новая стратегическая концепция, где Россию собираются назвать угрозой для альянса. Это к реальной жизни не имеет никакого отношения. Это именно альянс представляет собой угрозу для нас", - отметил Рябков. "Но мы будем делать все для того, чтобы наша безопасность и безопасность наших союзников была обеспечена при любых условиях независимо ни от каких расширенческих волн, независимо ни от каких договорённостей, которые могли быть достигнуты в преддверии мадридского саммита между Анкарой и Стокгольмом и Хельсинки, в других форматах", - добавил замминистра.По его словам, "это все лишь вызывает сожаление". "Мы осуждаем безответственный и разрушающий европейскую архитектуру, или то, что от неё осталось, курс Североатлантического альянса", - заключил Рябков.

https://ria.ru/20220629/miroporyadok-1798955698.html

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков