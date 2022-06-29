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Курс НАТО на сдерживание не повлияет на политику России, заявили в МИД - РИА Новости, 29.06.2022
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Курс НАТО на сдерживание не повлияет на политику России, заявили в МИД
Курс НАТО на сдерживание не повлияет на политику России, заявили в МИД - РИА Новости, 29.06.2022
Курс НАТО на сдерживание не повлияет на политику России, заявили в МИД
Решения саммита НАТО в Мадриде не повлияют на политику России, свою безопасность Москва сможет обеспечить в любом случае, заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:40
2022-06-29T13:18
в мире
нато
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Решения саммита НАТО в Мадриде не повлияют на политику России, свою безопасность Москва сможет обеспечить в любом случае, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Негативно. Позиция наша известна, она не меняется - мы считаем расширение Североатлантического альянса сугубо дестабилизирующим фактором в международных делах. Безопасности это не добавляет, ни тем, кто расширяет и кто входит в число вступающих, ни остальным странам, которые воспринимают альянс как угрозу", - сказал Рябков. По его словам, решения саммита НАТО в Мадриде закрепляют курс альянса на агрессивное сдерживание России. "Это никаким образом на нашу политику не влияет. Мы в любом случае свою безопасность обеспечим надежно, стопроцентно", - добавил Рябков."Риторика натовская нам понятна. Будет принята новая стратегическая концепция, где Россию собираются назвать угрозой для альянса. Это к реальной жизни не имеет никакого отношения. Это именно альянс представляет собой угрозу для нас", - отметил Рябков. "Но мы будем делать все для того, чтобы наша безопасность и безопасность наших союзников была обеспечена при любых условиях независимо ни от каких расширенческих волн, независимо ни от каких договорённостей, которые могли быть достигнуты в преддверии мадридского саммита между Анкарой и Стокгольмом и Хельсинки, в других форматах", - добавил замминистра.По его словам, "это все лишь вызывает сожаление". "Мы осуждаем безответственный и разрушающий европейскую архитектуру, или то, что от неё осталось, курс Североатлантического альянса", - заключил Рябков.
https://ria.ru/20220629/miroporyadok-1798955698.html
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в мире, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
12:40 29.06.2022 (обновлено: 13:18 29.06.2022)
 
Курс НАТО на сдерживание не повлияет на политику России, заявили в МИД

Замглавы МИД Рябков: курс НАТО на агрессивное сдерживание не повлияет на политику России

© Фото : Международный дискуссионный клуб "Валдай"Замминистра иностранных дел Сергей Рябков
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Фото : Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Решения саммита НАТО в Мадриде не повлияют на политику России, свою безопасность Москва сможет обеспечить в любом случае, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Негативно. Позиция наша известна, она не меняется - мы считаем расширение Североатлантического альянса сугубо дестабилизирующим фактором в международных делах. Безопасности это не добавляет, ни тем, кто расширяет и кто входит в число вступающих, ни остальным странам, которые воспринимают альянс как угрозу", - сказал Рябков. По его словам, решения саммита НАТО в Мадриде закрепляют курс альянса на агрессивное сдерживание России. "Это никаким образом на нашу политику не влияет. Мы в любом случае свою безопасность обеспечим надежно, стопроцентно", - добавил Рябков.
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"Риторика натовская нам понятна. Будет принята новая стратегическая концепция, где Россию собираются назвать угрозой для альянса. Это к реальной жизни не имеет никакого отношения. Это именно альянс представляет собой угрозу для нас", - отметил Рябков. "Но мы будем делать все для того, чтобы наша безопасность и безопасность наших союзников была обеспечена при любых условиях независимо ни от каких расширенческих волн, независимо ни от каких договорённостей, которые могли быть достигнуты в преддверии мадридского саммита между Анкарой и Стокгольмом и Хельсинки, в других форматах", - добавил замминистра.
По его словам, "это все лишь вызывает сожаление". "Мы осуждаем безответственный и разрушающий европейскую архитектуру, или то, что от неё осталось, курс Североатлантического альянса", - заключил Рябков.
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В миреНАТОРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Рябков
 
 
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