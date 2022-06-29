https://ria.ru/20220629/nato-1798943852.html

Косачев назвал действия НАТО аргументом в пользу спецоперации на Украине

Косачев назвал действия НАТО аргументом в пользу спецоперации на Украине - РИА Новости, 29.06.2022

Косачев назвал действия НАТО аргументом в пользу спецоперации на Украине

Каждое решение Запада – многолетнее вооружение Украины, "всасывание новых членов в НАТО", расширение военного присутствия у границ РФ – это самые весомые... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:39

2022-06-29T11:39

2022-06-29T11:39

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Каждое решение Запада – многолетнее вооружение Украины, "всасывание новых членов в НАТО", расширение военного присутствия у границ РФ – это самые весомые аргументы в пользу российской спецоперации на Украине из всех возможных, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Это мощные аргументы в пользу той линии, которую Россия заняла по отношению к Вашингтону и Брюсселю: или твердые договоры о гарантиях безопасности, или наши решительные действия по защите своих интересов", - написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, каждый из очередных демонстративных жестов Запада – многолетнее вооружение Украины, всасывание все новых членов в НАТО, решения о расширении военного присутствия у наших границ – "это самые весомые аргументы в пользу российской спецоперации на Украине из всех возможных". "Не наоборот", - подчеркнул он.Косачев отметил, что у НАТО был прекрасный шанс предотвратить нынешнее развитие событий, сохранив и целостность Украины, но расширение и "родовая" антироссийская природа альянса оказались важнее жизней украинцев – и не только их."Сегодня ради этого предали и курдов: с этим у Запада легко, как это было и с афганцами. Вот только своего любимого монстра – Украину – западный "доктор Франкенштейн" бросить ни в коем случае не может. Потому что тогда придется нести ответственность за все его преступления. А это действительно экзистенциальная угроза миропорядку, построенному на диктате одной страны", - заключил политик.При обсуждении возможности вступления Швеции и Финляндии в НАТО Турция поставила условие отказаться от поддержки организаций курдов, находящихся на их территории.

https://ria.ru/20220629/norvegiya-1798908921.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, нато, сша, константин косачев, совет федерации рф