https://ria.ru/20220629/nato-1798941183.html

За решением Турции по вопросу расширения НАТО стоят США, заявил Косачев

За решением Турции по вопросу расширения НАТО стоят США, заявил Косачев - РИА Новости, 29.06.2022

За решением Турции по вопросу расширения НАТО стоят США, заявил Косачев

Реакция США на подписание Швецией, Финляндией и Турцией меморандума, позволяющего северным странам вступить в НАТО, показывает, что за сделкой стоит Вашингтон,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:32

2022-06-29T11:32

2022-06-29T11:36

в мире

россия

сша

турция

джо байден

вашингтон (штат)

нато

оон

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Реакция США на подписание Швецией, Финляндией и Турцией меморандума, позволяющего северным странам вступить в НАТО, показывает, что за сделкой стоит Вашингтон, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Бурные поздравления президента США Джо Байдена в связи с подписанием Финляндией, Швецией и Турцией трехстороннего меморандума, открывающего путь скандинавам в НАТО, показывает, кто именно стоит за этой сделкой. Накануне саммита НАТО состоялись телефонные переговоры президентов США и Турции, а источник Associated Press в американской администрации вообще признал: Вашингтон сыграл ключевую роль в том, что касается переговорного процесса между Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом", - отметил сенатор.По словам Косачева, "мы и не сомневались". Уж слишком много стояло на кону именно для Вашингтона. "Демонстративное единство рядов и дальнейшее расширение НАТО стали не просто самоцелью, но, похоже, единственным способом противостоять растущей самоизоляции альянса от остального мира. Искушенный (президент Турции Реджеп) Эрдоган прекрасно это понимал, и потому, как обычно (например, как в ситуации с беженцами в Европу), использовал ситуацию в свою пользу: финнов и шведов просто заставили принять его требования", - написал политик.Хотя те еще недавно гордо делали заявления на тему "не можем поступиться принципами", напомнил Косачев."Но когда Вашингтону очень надо, то, как говорится, не до принципов. И теперь понятно, что стоит за всем этим "добровольным" процессом расширения НАТО – примерно то же, что и за "добровольным" голосованием в ООН по антироссийским резолюциям: мощный прессинг, шантаж и подкуп ради нужной картинки "единодушной поддержки" Америки в мире, "сплоченности рядов" и, прежде всего, ошибочности якобы расчетов России на то, что НАТО ослабеет или расколется", - отметил законодатель.

https://ria.ru/20220519/voyna-1789366630.html

https://ria.ru/20220628/nato-1798588789.html

россия

сша

турция

вашингтон (штат)

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в мире, россия, сша, турция, джо байден, вашингтон (штат), нато, оон