https://ria.ru/20220629/nato-1798923267.html
Берлин не откажется от основополагающего акта Россия — НАТО, заявила Бербок
Берлин не откажется от основополагающего акта Россия — НАТО, заявила Бербок - РИА Новости, 29.06.2022
Берлин не откажется от основополагающего акта Россия — НАТО, заявила Бербок
Германия никогда не намеревалась отказываться от основополагающего акта Россия-НАТО, сообщила в среду глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:37
2022-06-29T10:37
2022-06-29T10:59
в мире
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БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Германия никогда не намеревалась отказываться от основополагающего акта Россия-НАТО, сообщила в среду глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ZDF.По словам Бербок, сейчас настала "горькая реальность", при которой странам НАТО необходимо быть в состоянии "защищаться от России". "Но мы всегда подчеркивали, в том числе и как правительство ФРГ, что мы не хотим отказываться от основополагающего акта Россия-НАТО", - отметила политик.Ранее издание Welt ссылаясь на собственные источники сообщило, что Германия и Франция на саммите лидеров НАТО будут настаивать на сохранении основополагающего акта Россия-НАТО, но его не будут упоминать в заявлении, которое примут по итогам мадридской встречи.Основополагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора – политический документ, зафиксировавший обязательства РФ и НАТО в области основных сфер, норм и механизмов взаимоотношений между ними.
https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, германия, нато, мид германии, анналена бербок, россия
10:37 29.06.2022 (обновлено: 10:59 29.06.2022)
Берлин не откажется от основополагающего акта Россия — НАТО, заявила Бербок
Глава МИД ФРГ Бербок: Берлин не откажется от основополагающего акта Россия — НАТО