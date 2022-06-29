Эксперт пояснил, почему Анкара против вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Турецкий эксперт Октай: Турция против вступления Швеции и Финляндии в НАТО из-за России
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БАКУ, 29 июн – РИА Новости. Истинная причина демарша Турции против претензий Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс – опасения относительно возможной реакции России, считает директор турецкого центра стратегических исследований Kafkassam Хасан Октай.
В среду в Мадриде стартует саммит НАТО, центральными темами которого будут украинский кризис и вступление Швеции и Финляндии в альянс, против чего решительно выступает Турция. В Анкаре такую позицию объясняют поддержкой Стокгольмом и Хельсинки Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной террористической организацией в Турции.
"Турция как страна Североатлантического альянса выступила против претензий Швеции и Финляндии на членство в этом военном блоке исключительно из-за опасений в связи с возможной реакцией РФ", - сказал эксперт РИА Новости.
"Будучи второй значимой державой в НАТО, Турция продолжает развивать на взаимной основе всесторонние отношения с Россией. Также две страны поддерживают взаимные контакты по линии дипломатических каналов для урегулирования вопросов, вызывающих разногласия. Украинский кризис подвел эти отношения к чувствительной для обеих стран черте. Путем затягивания войны на Украине ЕС и НАТО пытаются ослабить Россию и дискредитировать ее в глазах всего мира, а между тем Турция, несмотря на все риски и угрозы, в определенном смысле поддерживает РФ, в частности, не присоединяясь к санкциям и не закрывая проливы", - отметил Хасан.
При этом, добавил глава Kafkassam, соблюдая интересы Москвы, Анкара ожидает от нее такого же осторожного подхода по ряду вопросов. "В Москве должны правильно расценить подобное отношение Анкары и активировать мирные переговоры в Стамбуле", - полагает эксперт.
Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.
21 июня, 09:04СМИ: Турция устала от НАТО