https://ria.ru/20220629/nato-1798886793.html
Политика НАТО способствует созданию новых военных союзов, заявили в Госдуме
Политика НАТО способствует созданию новых военных союзов, заявили в Госдуме - РИА Новости, 29.06.2022
Политика НАТО способствует созданию новых военных союзов, заявили в Госдуме
Провокационная политика расширения НАТО может привести к образованию новых военных союзов, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T00:50
2022-06-29T00:50
2022-06-29T00:50
в мире
турция
швеция
финляндия
евросоюз
нато
россия
адальби шхагошев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969702_0:57:2982:1734_1920x0_80_0_0_80d1480511455db7f8ff509a12ae2dd9.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Провокационная политика расширения НАТО может привести к образованию новых военных союзов, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Во вторник в Мадриде Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.По словам парламентария, вступление новых стран в НАТО может иметь "детонационный" эффект — подорвать диалог и внутри ЕС, и внутри альянса."Это будет иметь определенный эффект детонации, который будет работать на раскол НАТО и Европейского союза, на дестабилизацию в отношениях между странами внутри ЕС и альянса", — подчеркнул политик.Вступление Швеции и Финляндии в НАТО — формальное расширение, не снимающее внутренних противоречий, связанных с претензиями Турции, и создающее им проблемы в будущем, резюмировал Шхагошев.
https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html
турция
швеция
финляндия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969702_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_aa5a2a4cb695919412410dd8b3439a43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, швеция, финляндия, евросоюз, нато, россия, адальби шхагошев, москва
Политика НАТО способствует созданию новых военных союзов, заявили в Госдуме
Депутат Шхагошев: провокационная политика НАТО способствует созданию новых военных союзов