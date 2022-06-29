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Политика НАТО способствует созданию новых военных союзов, заявили в Госдуме - РИА Новости, 29.06.2022
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Политика НАТО способствует созданию новых военных союзов, заявили в Госдуме
Политика НАТО способствует созданию новых военных союзов, заявили в Госдуме - РИА Новости, 29.06.2022
Политика НАТО способствует созданию новых военных союзов, заявили в Госдуме
Провокационная политика расширения НАТО может привести к образованию новых военных союзов, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T00:50
2022-06-29T00:50
в мире
турция
швеция
финляндия
евросоюз
нато
россия
адальби шхагошев
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Провокационная политика расширения НАТО может привести к образованию новых военных союзов, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Во вторник в Мадриде Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.По словам парламентария, вступление новых стран в НАТО может иметь "детонационный" эффект — подорвать диалог и внутри ЕС, и внутри альянса."Это будет иметь определенный эффект детонации, который будет работать на раскол НАТО и Европейского союза, на дестабилизацию в отношениях между странами внутри ЕС и альянса", — подчеркнул политик.Вступление Швеции и Финляндии в НАТО — формальное расширение, не снимающее внутренних противоречий, связанных с претензиями Турции, и создающее им проблемы в будущем, резюмировал Шхагошев.
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в мире, турция, швеция, финляндия, евросоюз, нато, россия, адальби шхагошев, москва
00:50 29.06.2022
 
Политика НАТО способствует созданию новых военных союзов, заявили в Госдуме

Депутат Шхагошев: провокационная политика НАТО способствует созданию новых военных союзов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Провокационная политика расширения НАТО может привести к образованию новых военных союзов, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Во вторник в Мадриде Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

"Учитывая поведение НАТО на современном этапе, провокационная политика альянса может попросту укрепить обороноспособность Китая, Индии и других стран, а также способствовать созданию новых военных союзов", — сказал Шхагошев.

По словам парламентария, вступление новых стран в НАТО может иметь "детонационный" эффект — подорвать диалог и внутри ЕС, и внутри альянса.
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"Это будет иметь определенный эффект детонации, который будет работать на раскол НАТО и Европейского союза, на дестабилизацию в отношениях между странами внутри ЕС и альянса", — подчеркнул политик.
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО — формальное расширение, не снимающее внутренних противоречий, связанных с претензиями Турции, и создающее им проблемы в будущем, резюмировал Шхагошев.
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