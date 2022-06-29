https://ria.ru/20220629/nato-1798886793.html

Политика НАТО способствует созданию новых военных союзов, заявили в Госдуме

Политика НАТО способствует созданию новых военных союзов, заявили в Госдуме - РИА Новости, 29.06.2022

Политика НАТО способствует созданию новых военных союзов, заявили в Госдуме

Провокационная политика расширения НАТО может привести к образованию новых военных союзов, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T00:50

2022-06-29T00:50

2022-06-29T00:50

в мире

турция

швеция

финляндия

евросоюз

нато

россия

адальби шхагошев

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Провокационная политика расширения НАТО может привести к образованию новых военных союзов, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Во вторник в Мадриде Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.По словам парламентария, вступление новых стран в НАТО может иметь "детонационный" эффект — подорвать диалог и внутри ЕС, и внутри альянса."Это будет иметь определенный эффект детонации, который будет работать на раскол НАТО и Европейского союза, на дестабилизацию в отношениях между странами внутри ЕС и альянса", — подчеркнул политик.Вступление Швеции и Финляндии в НАТО — формальное расширение, не снимающее внутренних противоречий, связанных с претензиями Турции, и создающее им проблемы в будущем, резюмировал Шхагошев.

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

турция

швеция

финляндия

россия

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