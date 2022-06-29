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Американский наемник рассказал о коррупции на Украине - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/naemnik-1799103913.html
Американский наемник рассказал о коррупции на Украине
Американский наемник рассказал о коррупции на Украине - РИА Новости, 29.06.2022
Американский наемник рассказал о коррупции на Украине
Наемник из США Энди Хьюн, воевавший на стороне Украины и попавший в плен, рассказал журналистам, что стал свидетелем коррупции и некомпетентности, а также... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T19:40
2022-06-29T19:40
специальная военная операция на украине
в мире
нед прайс
игорь конашенков
сша
украина
харьков
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 29 июн – РИА Новости. Наемник из США Энди Хьюн, воевавший на стороне Украины и попавший в плен, рассказал журналистам, что стал свидетелем коррупции и некомпетентности, а также плохого отношения к иностранцам среди украинских военных."Я увидел много коррупции, некомпетентности. Мало поддержки от украинских военных", - сказал Хьюн.По словам Хьюна, он также стал свидетелем плохого отношения к обычным военным. "И, конечно, им все равно на иностранцев", - отметил он."Украинские военнослужащие, которые занимают невысокие должности, может быть, рады нашему пребыванию здесь. Но те, кто занимают высокие должности, ... они не хотят видеть здесь иностранцев", - добавил Хьюн.Газета Telegraph 15 июня сообщила, что в боях под Харьковом российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон находится на прямой связи с российскими властями по теме задержанных на Украине американских наемников.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
https://ria.ru/20220629/naemnik-1799098731.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, нед прайс, игорь конашенков, сша, украина, харьков, ситуация в днр и лнр
19:40 29.06.2022
 
Американский наемник рассказал о коррупции на Украине

Наемник из США Хьюн рассказал, что стал свидетелем коррупции и некомпетентности на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июн – РИА Новости. Наемник из США Энди Хьюн, воевавший на стороне Украины и попавший в плен, рассказал журналистам, что стал свидетелем коррупции и некомпетентности, а также плохого отношения к иностранцам среди украинских военных.
"Я увидел много коррупции, некомпетентности. Мало поддержки от украинских военных", - сказал Хьюн.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 19:22Специальная военная операция на Украине
Американский наемник рассказал, что вместо снаряжения в ВСУ выдавали хлам
По словам Хьюна, он также стал свидетелем плохого отношения к обычным военным. "И, конечно, им все равно на иностранцев", - отметил он.
"Украинские военнослужащие, которые занимают невысокие должности, может быть, рады нашему пребыванию здесь. Но те, кто занимают высокие должности, ... они не хотят видеть здесь иностранцев", - добавил Хьюн.
Газета Telegraph 15 июня сообщила, что в боях под Харьковом российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон находится на прямой связи с российскими властями по теме задержанных на Украине американских наемников.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНед ПрайсИгорь КонашенковСШАУкраинаХарьковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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