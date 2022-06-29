https://ria.ru/20220629/naemnik-1799098731.html

Американский наемник рассказал, что вместо снаряжения в ВСУ выдавали хлам

Американский наемник рассказал, что вместо снаряжения в ВСУ выдавали хлам - РИА Новости, 29.06.2022

Американский наемник рассказал, что вместо снаряжения в ВСУ выдавали хлам

Американский наемник Энди Хьюн, приехавший воевать на стороне Украины и попавший в плен, рассказал, что иностранное подразделение получало "всякий хлам" вместо... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T19:22

2022-06-29T19:22

2022-06-29T19:30

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Американский наемник Энди Хьюн, приехавший воевать на стороне Украины и попавший в плен, рассказал, что иностранное подразделение получало "всякий хлам" вместо необходимого снаряжения."Командир, которому мы подчинялись, командир иностранного подразделения, использовал подразделение в своих собственных нуждах, а не в целях обороны. Он охранял свой район, друзей и семью... Не хватало поддержки от высшего командования Украины. Что касается снаряжения, то иностранное подразделение получало всякий хлам... Иностранное подразделение было плохо оснащено, большая часть снаряжения приходила в плохом состоянии", - сказал он журналистам.Ранее сообщалось, что российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии в ходе боя под Харьковом. Ими оказались 27-летний Энди Хьюн и 39-летний Александр Дрюке, ранее служивший в Ираке. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон находится на прямой связи с российскими властями по теме задержанных на Украине американских наемников.

https://ria.ru/20220629/naemnik-1799097577.html

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харьков

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в мире, нед прайс, украина, харьков, ирак, ситуация в днр и лнр