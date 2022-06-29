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Американский наемник рассказал, что вместо снаряжения в ВСУ выдавали хлам - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/naemnik-1799098731.html
Американский наемник рассказал, что вместо снаряжения в ВСУ выдавали хлам
Американский наемник рассказал, что вместо снаряжения в ВСУ выдавали хлам - РИА Новости, 29.06.2022
Американский наемник рассказал, что вместо снаряжения в ВСУ выдавали хлам
Американский наемник Энди Хьюн, приехавший воевать на стороне Украины и попавший в плен, рассказал, что иностранное подразделение получало "всякий хлам" вместо... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T19:22
2022-06-29T19:30
специальная военная операция на украине
в мире
нед прайс
украина
харьков
ирак
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Американский наемник Энди Хьюн, приехавший воевать на стороне Украины и попавший в плен, рассказал, что иностранное подразделение получало "всякий хлам" вместо необходимого снаряжения."Командир, которому мы подчинялись, командир иностранного подразделения, использовал подразделение в своих собственных нуждах, а не в целях обороны. Он охранял свой район, друзей и семью... Не хватало поддержки от высшего командования Украины. Что касается снаряжения, то иностранное подразделение получало всякий хлам... Иностранное подразделение было плохо оснащено, большая часть снаряжения приходила в плохом состоянии", - сказал он журналистам.Ранее сообщалось, что российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии в ходе боя под Харьковом. Ими оказались 27-летний Энди Хьюн и 39-летний Александр Дрюке, ранее служивший в Ираке. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон находится на прямой связи с российскими властями по теме задержанных на Украине американских наемников.
https://ria.ru/20220629/naemnik-1799097577.html
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в мире, нед прайс, украина, харьков, ирак, ситуация в днр и лнр
19:22 29.06.2022 (обновлено: 19:30 29.06.2022)
 
Американский наемник рассказал, что вместо снаряжения в ВСУ выдавали хлам

Пленный наемник Хьюн рассказал, что ВСУ не выдавали иностранцам необходимого снаряжения

© AP Photo / Efrem LukatskyСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Американский наемник Энди Хьюн, приехавший воевать на стороне Украины и попавший в плен, рассказал, что иностранное подразделение получало "всякий хлам" вместо необходимого снаряжения.
"Командир, которому мы подчинялись, командир иностранного подразделения, использовал подразделение в своих собственных нуждах, а не в целях обороны. Он охранял свой район, друзей и семью... Не хватало поддержки от высшего командования Украины. Что касается снаряжения, то иностранное подразделение получало всякий хлам... Иностранное подразделение было плохо оснащено, большая часть снаряжения приходила в плохом состоянии", - сказал он журналистам.
Ранее сообщалось, что российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии в ходе боя под Харьковом. Ими оказались 27-летний Энди Хьюн и 39-летний Александр Дрюке, ранее служивший в Ираке. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон находится на прямой связи с российскими властями по теме задержанных на Украине американских наемников.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 19:18Специальная военная операция на Украине
Американский наемник рассказал, каким образом попал на территорию Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНед ПрайсУкраинаХарьковИракСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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