https://ria.ru/20220629/naemnik-1799077953.html
В Кремле не стали комментировать письмо отца пленного наемника Путину
В Кремле не стали комментировать письмо отца пленного наемника Путину - РИА Новости, 29.06.2022
В Кремле не стали комментировать письмо отца пленного наемника Путину
В Кремле пока не видели письмо отца марокканца, приговоренного в ДНР к смертной казни, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T18:21
2022-06-29T18:21
2022-06-29T18:27
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
в мире
россия
марокко
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Кремле пока не видели письмо отца марокканца, приговоренного в ДНР к смертной казни, адресованное президенту РФ Владимиру Путину.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что отец марокканца, приговоренного к смертной казни в ДНР за участие в боевых действиях на стороне Украины, связался с арабской редакцией и попросил передать президенту РФ письмо, которое она дословно публикует. В письме отец марокканца попросил российского лидера посодействовать помилованию его сына."Пока не видели письма", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков РИА Новости. Сейчас Путин находится с визитом в Ашхабаде, где проходит Каспийский саммит.
https://ria.ru/20220629/naemnik-1798927603.html
россия
марокко
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, в мире, россия, марокко, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, владимир путин
18:21 29.06.2022 (обновлено: 18:27 29.06.2022)
В Кремле не стали комментировать письмо отца пленного наемника Путину
Песков заявил, что в Кремле не видели письмо отца пленного наемника Брагима Путину