https://ria.ru/20220629/naemnik-1799077953.html

В Кремле не стали комментировать письмо отца пленного наемника Путину

В Кремле не стали комментировать письмо отца пленного наемника Путину - РИА Новости, 29.06.2022

В Кремле не стали комментировать письмо отца пленного наемника Путину

В Кремле пока не видели письмо отца марокканца, приговоренного в ДНР к смертной казни, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T18:21

2022-06-29T18:21

2022-06-29T18:27

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

в мире

россия

марокко

украина

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Кремле пока не видели письмо отца марокканца, приговоренного в ДНР к смертной казни, адресованное президенту РФ Владимиру Путину.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что отец марокканца, приговоренного к смертной казни в ДНР за участие в боевых действиях на стороне Украины, связался с арабской редакцией и попросил передать президенту РФ письмо, которое она дословно публикует. В письме отец марокканца попросил российского лидера посодействовать помилованию его сына."Пока не видели письма", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков РИА Новости. Сейчас Путин находится с визитом в Ашхабаде, где проходит Каспийский саммит.

https://ria.ru/20220629/naemnik-1798927603.html

россия

марокко

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, в мире, россия, марокко, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, владимир путин