https://ria.ru/20220629/naemnik-1799053435.html

Американский наемник на Украине рассказал, что его обманули с гонораром

Американский наемник на Украине рассказал, что его обманули с гонораром - РИА Новости, 29.06.2022

Американский наемник на Украине рассказал, что его обманули с гонораром

Взятый в плен российскими военными американский наемник Александр Дрюке рассказал, что ему обещали 3,5 тысячи долларов в месяц за участие в боевых действиях, но РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:12

2022-06-29T17:12

2022-06-29T17:12

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Взятый в плен российскими военными американский наемник Александр Дрюке рассказал, что ему обещали 3,5 тысячи долларов в месяц за участие в боевых действиях, но он их не получил."Во время подготовки я получил немного денег, и это все, что я получил... Было устное соглашение, что я получу деньги (за участие в боевых действиях), но я ничего не получил. Когда мы находились на подготовке, это (оплата) было эквивалентно примерно тысяче долларов в месяц, а потом, если мы отправляемся на фронт с ними, то это должно было быть примерно 3,5 тысячи долларов в месяц", - заявил Дрюке журналистам.Он также рассказал, что решил поехать на Украину после того, как в начале года увидел сюжет в новостях. По его словам, ему показалось, что украинцам нужна помощь, и он решил поехать и сам увидеть это и "помочь, если нужно".Газета Telegraph 15 июня сообщила, что в боях под Харьковом российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон находится на прямой связи с российскими властями по теме задержанных на Украине американских наемников.

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр, харьковская область, вооруженные силы украины