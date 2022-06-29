Рейтинг@Mail.ru
Американский наемник на Украине рассказал, что его обманули с гонораром - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/naemnik-1799053435.html
Американский наемник на Украине рассказал, что его обманули с гонораром
Американский наемник на Украине рассказал, что его обманули с гонораром - РИА Новости, 29.06.2022
Американский наемник на Украине рассказал, что его обманули с гонораром
Взятый в плен российскими военными американский наемник Александр Дрюке рассказал, что ему обещали 3,5 тысячи долларов в месяц за участие в боевых действиях, но РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:12
2022-06-29T17:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
ситуация в днр и лнр
харьковская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797741117_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_848a024a4dd78a2d1e8f7a9705b4ea7b.jpg
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Взятый в плен российскими военными американский наемник Александр Дрюке рассказал, что ему обещали 3,5 тысячи долларов в месяц за участие в боевых действиях, но он их не получил."Во время подготовки я получил немного денег, и это все, что я получил... Было устное соглашение, что я получу деньги (за участие в боевых действиях), но я ничего не получил. Когда мы находились на подготовке, это (оплата) было эквивалентно примерно тысяче долларов в месяц, а потом, если мы отправляемся на фронт с ними, то это должно было быть примерно 3,5 тысячи долларов в месяц", - заявил Дрюке журналистам.Он также рассказал, что решил поехать на Украину после того, как в начале года увидел сюжет в новостях. По его словам, ему показалось, что украинцам нужна помощь, и он решил поехать и сам увидеть это и "помочь, если нужно".Газета Telegraph 15 июня сообщила, что в боях под Харьковом российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон находится на прямой связи с российскими властями по теме задержанных на Украине американских наемников.
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
украина
сша
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797741117_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_9ef091eeb9e274b5c2d246ff431ca881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр, харьковская область, вооруженные силы украины
17:12 29.06.2022
 
Американский наемник на Украине рассказал, что его обманули с гонораром

Американский наемник на Украине Дрюке заявил, что ему не выплачивали обещанный гонорар

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные в Донбассе
Украинские военные в Донбассе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Взятый в плен российскими военными американский наемник Александр Дрюке рассказал, что ему обещали 3,5 тысячи долларов в месяц за участие в боевых действиях, но он их не получил.
"Во время подготовки я получил немного денег, и это все, что я получил... Было устное соглашение, что я получу деньги (за участие в боевых действиях), но я ничего не получил. Когда мы находились на подготовке, это (оплата) было эквивалентно примерно тысяче долларов в месяц, а потом, если мы отправляемся на фронт с ними, то это должно было быть примерно 3,5 тысячи долларов в месяц", - заявил Дрюке журналистам.
Он также рассказал, что решил поехать на Украину после того, как в начале года увидел сюжет в новостях. По его словам, ему показалось, что украинцам нужна помощь, и он решил поехать и сам увидеть это и "помочь, если нужно".
Газета Telegraph 15 июня сообщила, что в боях под Харьковом российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон находится на прямой связи с российскими властями по теме задержанных на Украине американских наемников.
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 08:00
"Собрались со всего мира". Кто едет воевать на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАСитуация в ДНР и ЛНРХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала