Американский наемник на Украине рассказал, что его обманули с гонораром
Американский наемник на Украине Дрюке заявил, что ему не выплачивали обещанный гонорар
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные в Донбассе
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Взятый в плен российскими военными американский наемник Александр Дрюке рассказал, что ему обещали 3,5 тысячи долларов в месяц за участие в боевых действиях, но он их не получил.
"Во время подготовки я получил немного денег, и это все, что я получил... Было устное соглашение, что я получу деньги (за участие в боевых действиях), но я ничего не получил. Когда мы находились на подготовке, это (оплата) было эквивалентно примерно тысяче долларов в месяц, а потом, если мы отправляемся на фронт с ними, то это должно было быть примерно 3,5 тысячи долларов в месяц", - заявил Дрюке журналистам.
Он также рассказал, что решил поехать на Украину после того, как в начале года увидел сюжет в новостях. По его словам, ему показалось, что украинцам нужна помощь, и он решил поехать и сам увидеть это и "помочь, если нужно".
Газета Telegraph 15 июня сообщила, что в боях под Харьковом российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон находится на прямой связи с российскими властями по теме задержанных на Украине американских наемников.
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