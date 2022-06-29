https://ria.ru/20220629/musor-1799001476.html

Госдума приняла закон о штрафах за сброс мусора с автотранспорта

Госдума приняла закон о штрафах за сброс мусора с автотранспорта - РИА Новости, 29.06.2022

Госдума приняла закон о штрафах за сброс мусора с автотранспорта

Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла закон о штрафах до 200 тысяч рублей с возможностью конфискации автотранспорта за сброс мусора с транспортных... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:58

2022-06-29T14:58

2022-06-29T14:58

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россия

госдума рф

мусор

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла закон о штрафах до 200 тысяч рублей с возможностью конфискации автотранспорта за сброс мусора с транспортных средств.Закон предлагает установить административную ответственность за выгрузку или сброс с авто- и мототранспортных средств и прицепов к ним отходов вне объектов размещения отходов или площадок их накопления, предусмотрев штраф для граждан от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 30 до 50 тысяч рублей.За повторное правонарушение предусматривается штраф в удвоенном размере с конфискацией транспортного средства, являющегося орудием правонарушения, или без таковой.Также будет установлена усиленная ответственность за эти действия, совершенные с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин. Предусматриваются штрафы для граждан от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 80 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 до 120 тысяч рублей.За повторное совершение правонарушения предусматривается штраф для граждан от 60 до 70 тысяч рублей, для должностных лиц - от 80 до 100 тысяч рублей с конфискацией грузовых транспортных средств или без таковой, для юрлиц - от 150 до 200 тысяч рублей с конфискацией грузовых транспортных средств или без таковой.

https://realty.ria.ru/20220503/musor-1786599191.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, госдума рф, мусор