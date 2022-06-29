https://ria.ru/20220629/murmansk-1799008858.html
В Мурманской области зарплаты за три года выросли на 15,4 процента
В Мурманской области зарплаты за три года выросли на 15,4 процента - РИА Новости, 29.06.2022
В Мурманской области зарплаты за три года выросли на 15,4 процента
Номинальный рост зарплат в Мурманской области за последние три года превысил 30%, а реальный рост составил 15,4%, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в ходе РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:25
2022-06-29T15:25
2022-06-29T15:28
экономика
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МУРМАНСК, 29 июн - РИА Новости. Номинальный рост зарплат в Мурманской области за последние три года превысил 30%, а реальный рост составил 15,4%, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в ходе отчета о результатах работы областного правительства.В среду глава региона выступил перед депутатами Мурманской областной думы и рассказал о том, чего властям удалось добиться за последние три года - это период, когда Чибис руководит регионом.По словам губернатора, последние два года были непростые, но своей главной задачей, помимо борьбы с пандемией, власти видели экономическое развитие. По мнению Чибиса, за три года удалось добиться реальных результатов."Принципиально важен рост доходов. Реально располагаемые доходы населения за этот период с учетом инфляции выросли на 15%, а зарплаты, которые получают люди, - более чем на 30%. Это самое важное, что может быть", - сказал глава региона.Кроме того, он озвучил и другие цифры, свидетельствующие о динамичном развитии области: рост инвестиций составил 30%, рост промпроизводства - 17,3%, рост экономики - 16%."Мы увеличили собственные доходы, перестали быть дотационным регионом. Сократили госдолг... Экономика растет, и я рассчитываю, хотя это сложно предугадать в нынешних условиях, что нам удастся не только сохранить экономику, но и реализовать новые точки роста", - подчеркнул Чибис.Согласно презентации, которую глава региона представил слушателям, Мурманская область занимает девятое место в России за 2020 год по объему ВРП на душу населения, 10-е место по номинальной зарплате за 2021 год. Кроме того, Мурманская область вошла в топ-20 рейтинга социально-ориентированных расходов консолидированного бюджета и стала лидером экономического роста в стране за 2020 год.
https://ria.ru/20220627/vkusno-1798352787.html
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экономика, мурманская область, россия, мурманская областная дума
15:25 29.06.2022 (обновлено: 15:28 29.06.2022)
В Мурманской области зарплаты за три года выросли на 15,4 процента
Губернатор Мурманской области: в Мурманской области зарплаты выросли на 15,4 процента
МУРМАНСК, 29 июн - РИА Новости. Номинальный рост зарплат в Мурманской области за последние три года превысил 30%, а реальный рост составил 15,4%, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в ходе отчета о результатах работы областного правительства.
В среду глава региона выступил перед депутатами Мурманской областной думы
и рассказал о том, чего властям удалось добиться за последние три года - это период, когда Чибис руководит регионом.
По словам губернатора, последние два года были непростые, но своей главной задачей, помимо борьбы с пандемией, власти видели экономическое развитие. По мнению Чибиса, за три года удалось добиться реальных результатов.
"Принципиально важен рост доходов. Реально располагаемые доходы населения за этот период с учетом инфляции выросли на 15%, а зарплаты, которые получают люди, - более чем на 30%. Это самое важное, что может быть", - сказал глава региона.
Кроме того, он озвучил и другие цифры, свидетельствующие о динамичном развитии области: рост инвестиций составил 30%, рост промпроизводства - 17,3%, рост экономики - 16%.
"Мы увеличили собственные доходы, перестали быть дотационным регионом. Сократили госдолг... Экономика растет, и я рассчитываю, хотя это сложно предугадать в нынешних условиях, что нам удастся не только сохранить экономику, но и реализовать новые точки роста", - подчеркнул Чибис.
Согласно презентации, которую глава региона представил слушателям, Мурманская область
занимает девятое место в России
за 2020 год по объему ВРП на душу населения, 10-е место по номинальной зарплате за 2021 год. Кроме того, Мурманская область вошла в топ-20 рейтинга социально-ориентированных расходов консолидированного бюджета и стала лидером экономического роста в стране за 2020 год.