https://ria.ru/20220629/moldaviya-1799072927.html

Первый президент Молдавии осудил решение властей сократить число вузов

Первый президент Молдавии осудил решение властей сократить число вузов - РИА Новости, 29.06.2022

Первый президент Молдавии осудил решение властей сократить число вузов

Первый президент Молдавии Мирча Снегур призвал действующую власть республики не сокращать учебные заведения страны, об этом говорится в опубликованном им в... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T18:05

2022-06-29T18:05

2022-06-29T18:09

в мире

майя санду

молдавия

тирасполь

кишинев

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КИШИНЕВ, 29 июн – РИА Новости. Первый президент Молдавии Мирча Снегур призвал действующую власть республики не сокращать учебные заведения страны, об этом говорится в опубликованном им в среду открытом письме.Ранее министр образования Молдавии Анатолий Топалэ заявил, что в республике будет сокращено число высших учебных заведений путем их слияния, вместо 28 их останется всего шесть. Власти называли эти действия частью реформы системы образования. Они намерены выделить на реорганизацию 36,5 миллиона долларов.Снегур адресовал в среду открытое письмо нынешней главе республики Майе Санду, он попросил ее повлиять на решение минобразования. В частности, бывший глава государства осуждает закрытие Тираспольского государственного университета."Во время вооруженного конфликта на Днестре Тираспольский государственный университет был единственным учебным заведением, которое подняло государственный флаг Молдавии. Преподаватели этого вуза, оставив в Тирасполе семьи, детей, разместившись в общежитии, буквально восстановили университет из пепла. Они проявили преданность Молдавии, за что были награждены в 2010 году орденом "Верность Родине" первой степени", - отметил Снегур.Государственный Тираспольский университет один из старейших на территории Молдавии. В 1992 году во время горячей фазы приднестровского конфликта преподаватели вуза были эвакуированы из Тирасполя в Кишинев. Часть коллектива осталась в Приднестровье. Руководство непризнанной ПМР в июне 1992 года приняло решение о слиянии двух вузов — Тираспольского государственного и Тираспольского государственно-корпоративного университета Приднестровского региона. На их основе был создан Приднестровский государственно-корпоративный университет им. Т. Г. Шевченко.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220629/moldaviya-1799003769.html

https://ria.ru/20220629/nato-1799017739.html

молдавия

тирасполь

кишинев

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в мире, майя санду, молдавия, тирасполь, кишинев