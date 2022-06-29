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Мишустин высоко оценил продукцию технопарка во Владимирской области - РИА Новости, 29.06.2022
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Мишустин высоко оценил продукцию технопарка во Владимирской области
Мишустин высоко оценил продукцию технопарка во Владимирской области - РИА Новости, 29.06.2022
Мишустин высоко оценил продукцию технопарка во Владимирской области
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил промышленный технопарк "Русклимат ИКСЭл", который находится в городе Киржач Владимирской области, ознакомился с... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:36
2022-06-29T15:36
экономика
технологии
россия
калининград
зеленоград
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КИРЖАЧ (Владимирская область), 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил промышленный технопарк "Русклимат ИКСЭл", который находится в городе Киржач Владимирской области, ознакомился с производством и высоко оценил продукцию его резидентов.Развитием технопарка с 2014 года занимается торгово-производственный холдинг "Русклимат". Среди резидентов технопарка - крупнейшие производители климатической техники и оборудования, которые производят электрические конвекторы, системы вентиляции и центральных кондиционеров, радиаторы отопления.Мишустин осмотрел участки роботизированной штамповки, автоматической линии порошковой покраски, сборочных линий тепловой техники, роботизированной сварки.Премьеру продемонстрировали работу сварочного робота, который используется при производстве нагревателей.Премьер также побывал на выставке готовой продукции резидентов технопарка. Внимание он, в частности, обратил на "умные" панельные радиаторы отопления российского производства."Смотрите, какая эстетика. Честно - захотелось в нашем Белом доме заменить эти панели", - с улыбкой сказал Мишустин.Гендиректор Ижевского завода тепловой техники" Максим Швец рассказал, что работой радиаторов можно управлять через Wi-Fi из любой точки мира."Из любой точки мира не актуально, а вот из Белого дома можно", - пошутил премьер.Он также отметил, что в производстве отечественных умных систем нужно использовать российскую электронику."На российских чипах можно делать в Калининграде, Зеленограде. И ещё вам пару мест подскажу по секрету. Просто сто процентов надо в России делать", - заявил Мишустин.Премьеру показали, и как производятся панели для быстровозводмых малоэтажных домокомплектов."Очень симпатично", - отреагировал премьер, поинтересовавшись, за сколько дней можно возвести домокомплект и сколько это будет стоить.Главе правительства рассказали, что на строительство уйдут две недели, а конечному потребителю это обойдётся в 60 тысяч рублей за кв метр.Всего в технопарк ИКСЭл входит девять предприятий, где работают около 2,5 тысяч человек. Резиденты технопарка также реализуют государственную программу импортозамещения.В настоящее время на территории технопарка, который является одним из градообразующих предприятий Киржачского района, реализуется проект по строительству нового производственного корпуса, который входит в список наиболее крупных и социально-значимых проектов ЦФО. На территории корпуса планируется разместить новый завод по производству промышленного вентиляционного оборудования.
https://ria.ru/20220510/kurort-1787748110.html
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экономика, технологии, россия, калининград, зеленоград
15:36 29.06.2022
 
Мишустин высоко оценил продукцию технопарка во Владимирской области

Мишустин высоко оценил продукцию резидентов технопарка во Владимирской области

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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КИРЖАЧ (Владимирская область), 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил промышленный технопарк "Русклимат ИКСЭл", который находится в городе Киржач Владимирской области, ознакомился с производством и высоко оценил продукцию его резидентов.
Развитием технопарка с 2014 года занимается торгово-производственный холдинг "Русклимат". Среди резидентов технопарка - крупнейшие производители климатической техники и оборудования, которые производят электрические конвекторы, системы вентиляции и центральных кондиционеров, радиаторы отопления.
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Мишустин осмотрел участки роботизированной штамповки, автоматической линии порошковой покраски, сборочных линий тепловой техники, роботизированной сварки.
Премьеру продемонстрировали работу сварочного робота, который используется при производстве нагревателей.
Премьер также побывал на выставке готовой продукции резидентов технопарка. Внимание он, в частности, обратил на "умные" панельные радиаторы отопления российского производства.
"Смотрите, какая эстетика. Честно - захотелось в нашем Белом доме заменить эти панели", - с улыбкой сказал Мишустин.
Гендиректор Ижевского завода тепловой техники" Максим Швец рассказал, что работой радиаторов можно управлять через Wi-Fi из любой точки мира.
"Из любой точки мира не актуально, а вот из Белого дома можно", - пошутил премьер.
Он также отметил, что в производстве отечественных умных систем нужно использовать российскую электронику.
"На российских чипах можно делать в Калининграде, Зеленограде. И ещё вам пару мест подскажу по секрету. Просто сто процентов надо в России делать", - заявил Мишустин.
Премьеру показали, и как производятся панели для быстровозводмых малоэтажных домокомплектов.
"Очень симпатично", - отреагировал премьер, поинтересовавшись, за сколько дней можно возвести домокомплект и сколько это будет стоить.
Главе правительства рассказали, что на строительство уйдут две недели, а конечному потребителю это обойдётся в 60 тысяч рублей за кв метр.
Всего в технопарк ИКСЭл входит девять предприятий, где работают около 2,5 тысяч человек. Резиденты технопарка также реализуют государственную программу импортозамещения.
В настоящее время на территории технопарка, который является одним из градообразующих предприятий Киржачского района, реализуется проект по строительству нового производственного корпуса, который входит в список наиболее крупных и социально-значимых проектов ЦФО. На территории корпуса планируется разместить новый завод по производству промышленного вентиляционного оборудования.
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