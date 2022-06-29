https://ria.ru/20220629/migranty-1798891493.html

Число погибших в фуре в США мигрантов выросло до 51 человека

Число погибших в фуре в США мигрантов выросло до 51 человека - РИА Новости, 29.06.2022

Число погибших в фуре в США мигрантов выросло до 51 человека

Число мигрантов, которые погибли от удушья в кузове трейлера в Техасе, достигло 51, в больницах находятся 13 человек в тяжелом состоянии, сообщил мексиканский... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T02:46

2022-06-29T02:46

2022-06-29T10:41

в мире

андрес мануэль лопес обрадор

мексика

техас

сша

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рубен минутти

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МЕХИКО, 29 июн — РИА Новости. Число мигрантов, которые погибли от удушья в кузове трейлера в Техасе, достигло 51, в больницах находятся 13 человек в тяжелом состоянии, сообщил мексиканский консул в Техасе Рубен Минутти на пресс-конференции, которое транслировало Milenio TV.Фуру с людьми обнаружили на небольшой дороге в Техасе, ведущей к шоссе. Ранее сообщалось о 50 погибших. По заявлению пожарного департамента Сан Антонио, в кузове не было воды и кондиционера.Среди жертв этой трагедии по меньшей мере 27 человек — мексиканцы. В МИД латиноамериканской страны ранее заявили, что генеральная прокуратура республики примет участие в расследовании.Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что эти прискорбные события, связанные с бедностью и отчаянием жителей Центральной Америки и Мексики, происходят из-за процветающей торговли людьми и отсутствия контроля на границе страны с США и внутри Штатов.Миграционный поток из стран Латинской Америки в направлении США вновь достиг максимальных цифр на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией. Власти Мексики в 2021 году депортировали из страны более 114 тысяч путешествующих нелегалов, количество задержанных американскими властями на границе с Мексикой за последние девять месяцев превысило миллион человек.

https://ria.ru/20220628/migranty-1798599090.html

https://ria.ru/20220628/poezd-1798592656.html

мексика

техас

сша

мехико

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в мире, андрес мануэль лопес обрадор, мексика, техас, сша, мехико, рубен минутти