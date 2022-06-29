02:46 29.06.2022 (обновлено: 10:41 29.06.2022)
Число погибших в фуре в США мигрантов выросло до 51 человека
Мексиканский консул в Техасе: число погибших в фуре в США мигрантов выросло до 51 человека
© AP Photo / Eric GayПолиция рядом с фурой, в которой были обнаружены тела мигрантов. Сан Антонио, Техас
© AP Photo / Eric Gay
Полиция рядом с фурой, в которой были обнаружены тела мигрантов. Сан Антонио, Техас
МЕХИКО, 29 июн — РИА Новости. Число мигрантов, которые погибли от удушья в кузове трейлера в Техасе, достигло 51, в больницах находятся 13 человек в тяжелом состоянии, сообщил мексиканский консул в Техасе Рубен Минутти на пресс-конференции, которое транслировало Milenio TV.
"Всего госпитализированы в различные медучреждения 13 человек... В основном состояние раненых тяжелое, с неврологической, почечной, печеночной недостаточностью и внутренними кровотечениями. Число погибших в настоящий момент — 51 человек", — уточнил Минутти.
Фуру с людьми обнаружили на небольшой дороге в Техасе, ведущей к шоссе. Ранее сообщалось о 50 погибших. По заявлению пожарного департамента Сан Антонио, в кузове не было воды и кондиционера.
Среди жертв этой трагедии по меньшей мере 27 человек — мексиканцы. В МИД латиноамериканской страны ранее заявили, что генеральная прокуратура республики примет участие в расследовании.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что эти прискорбные события, связанные с бедностью и отчаянием жителей Центральной Америки и Мексики, происходят из-за процветающей торговли людьми и отсутствия контроля на границе страны с США и внутри Штатов.
Миграционный поток из стран Латинской Америки в направлении США вновь достиг максимальных цифр на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией. Власти Мексики в 2021 году депортировали из страны более 114 тысяч путешествующих нелегалов, количество задержанных американскими властями на границе с Мексикой за последние девять месяцев превысило миллион человек.