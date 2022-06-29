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Число погибших в фуре в США мигрантов выросло до 51 человека - РИА Новости, 29.06.2022
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Число погибших в фуре в США мигрантов выросло до 51 человека
Число погибших в фуре в США мигрантов выросло до 51 человека - РИА Новости, 29.06.2022
Число погибших в фуре в США мигрантов выросло до 51 человека
Число мигрантов, которые погибли от удушья в кузове трейлера в Техасе, достигло 51, в больницах находятся 13 человек в тяжелом состоянии, сообщил мексиканский... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T02:46
2022-06-29T10:41
в мире
андрес мануэль лопес обрадор
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МЕХИКО, 29 июн — РИА Новости. Число мигрантов, которые погибли от удушья в кузове трейлера в Техасе, достигло 51, в больницах находятся 13 человек в тяжелом состоянии, сообщил мексиканский консул в Техасе Рубен Минутти на пресс-конференции, которое транслировало Milenio TV.Фуру с людьми обнаружили на небольшой дороге в Техасе, ведущей к шоссе. Ранее сообщалось о 50 погибших. По заявлению пожарного департамента Сан Антонио, в кузове не было воды и кондиционера.Среди жертв этой трагедии по меньшей мере 27 человек — мексиканцы. В МИД латиноамериканской страны ранее заявили, что генеральная прокуратура республики примет участие в расследовании.Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что эти прискорбные события, связанные с бедностью и отчаянием жителей Центральной Америки и Мексики, происходят из-за процветающей торговли людьми и отсутствия контроля на границе страны с США и внутри Штатов.Миграционный поток из стран Латинской Америки в направлении США вновь достиг максимальных цифр на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией. Власти Мексики в 2021 году депортировали из страны более 114 тысяч путешествующих нелегалов, количество задержанных американскими властями на границе с Мексикой за последние девять месяцев превысило миллион человек.
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в мире, андрес мануэль лопес обрадор, мексика, техас, сша, мехико, рубен минутти
02:46 29.06.2022 (обновлено: 10:41 29.06.2022)
 
Число погибших в фуре в США мигрантов выросло до 51 человека

Мексиканский консул в Техасе: число погибших в фуре в США мигрантов выросло до 51 человека

© AP Photo / Eric GayПолиция рядом с фурой, в которой были обнаружены тела мигрантов. Сан Антонио, Техас
Полиция рядом с фурой, в которой были обнаружены тела мигрантов. Сан Антонио, Техас - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Eric Gay
Полиция рядом с фурой, в которой были обнаружены тела мигрантов. Сан Антонио, Техас
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МЕХИКО, 29 июн — РИА Новости. Число мигрантов, которые погибли от удушья в кузове трейлера в Техасе, достигло 51, в больницах находятся 13 человек в тяжелом состоянии, сообщил мексиканский консул в Техасе Рубен Минутти на пресс-конференции, которое транслировало Milenio TV.

"Всего госпитализированы в различные медучреждения 13 человек... В основном состояние раненых тяжелое, с неврологической, почечной, печеночной недостаточностью и внутренними кровотечениями. Число погибших в настоящий момент — 51 человек", — уточнил Минутти.

Фуру с людьми обнаружили на небольшой дороге в Техасе, ведущей к шоссе. Ранее сообщалось о 50 погибших. По заявлению пожарного департамента Сан Антонио, в кузове не было воды и кондиционера.
Среди жертв этой трагедии по меньшей мере 27 человек — мексиканцы. В МИД латиноамериканской страны ранее заявили, что генеральная прокуратура республики примет участие в расследовании.
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Миграционный поток из стран Латинской Америки в направлении США вновь достиг максимальных цифр на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией. Власти Мексики в 2021 году депортировали из страны более 114 тысяч путешествующих нелегалов, количество задержанных американскими властями на границе с Мексикой за последние девять месяцев превысило миллион человек.
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