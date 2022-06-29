https://ria.ru/20220629/mid-1798991023.html

В МИД назвали запрет экспорта золота со стороны США нелегитимным

В МИД назвали запрет экспорта золота со стороны США нелегитимным - РИА Новости, 29.06.2022

В МИД назвали запрет экспорта золота со стороны США нелегитимным

США, вводя запрет на поставки золота из России, действуют нелегитимно и дезорганизуют систему мирового хозяйства, но Москва сможет найти альтернативные рынки... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:23

2022-06-29T14:23

2022-06-29T14:46

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. США, вводя запрет на поставки золота из России, действуют нелегитимно и дезорганизуют систему мирового хозяйства, но Москва сможет найти альтернативные рынки сбыта, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, Москва сожалеет по поводу такого решения США, но будет "находить альтернативы и работать в тех условиях, которые складываются"."Здесь нет ничего драматического, ничего кардинально меняющего общую картину", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20220629/unizhenie-1798890040.html

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в мире, сша, москва, вашингтон (штат)