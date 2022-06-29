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В МИД назвали запрет экспорта золота со стороны США нелегитимным - РИА Новости, 29.06.2022
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В МИД назвали запрет экспорта золота со стороны США нелегитимным
В МИД назвали запрет экспорта золота со стороны США нелегитимным - РИА Новости, 29.06.2022
В МИД назвали запрет экспорта золота со стороны США нелегитимным
США, вводя запрет на поставки золота из России, действуют нелегитимно и дезорганизуют систему мирового хозяйства, но Москва сможет найти альтернативные рынки... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:23
2022-06-29T14:46
в мире
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. США, вводя запрет на поставки золота из России, действуют нелегитимно и дезорганизуют систему мирового хозяйства, но Москва сможет найти альтернативные рынки сбыта, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, Москва сожалеет по поводу такого решения США, но будет "находить альтернативы и работать в тех условиях, которые складываются"."Здесь нет ничего драматического, ничего кардинально меняющего общую картину", - добавил Рябков.
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в мире, сша, москва, вашингтон (штат)
14:23 29.06.2022 (обновлено: 14:46 29.06.2022)
 
В МИД назвали запрет экспорта золота со стороны США нелегитимным

Замглавы МИД Рябков: запрет экспорта золота со стороны США разрушителен для мировых рынков

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. США, вводя запрет на поставки золота из России, действуют нелегитимно и дезорганизуют систему мирового хозяйства, но Москва сможет найти альтернативные рынки сбыта, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не специалист в этой сфере с точки зрения понимания законов рынка драгоценных металлов. Но, конечно, односторонние санкции Вашингтона, помимо того, что они полностью нелегитимны, неправомочны и разрушительны по своим последствиям, они дезорганизуют мировое хозяйство. Это их авторы уже признают сами", - сказал Рябков журналистам.
По его словам, Москва сожалеет по поводу такого решения США, но будет "находить альтернативы и работать в тех условиях, которые складываются".
"Здесь нет ничего драматического, ничего кардинально меняющего общую картину", - добавил Рябков.
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