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В МИД уверены, что Москва найдет альтернативные рынки сбыта золота - РИА Новости, 29.06.2022
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В МИД уверены, что Москва найдет альтернативные рынки сбыта золота
В МИД уверены, что Москва найдет альтернативные рынки сбыта золота - РИА Новости, 29.06.2022
В МИД уверены, что Москва найдет альтернативные рынки сбыта золота
США, вводя запрет на поставки золота из России, действуют нелегитимно и дезорганизуют систему мирового хозяйства, но Москва сможет найти альтернативные рынки... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:18
2022-06-29T14:46
в мире
экономика
сша
москва
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. США, вводя запрет на поставки золота из России, действуют нелегитимно и дезорганизуют систему мирового хозяйства, но Москва сможет найти альтернативные рынки сбыта, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, Москва сожалеет по поводу такого решения США, но будет "находить альтернативы и работать в тех условиях, которые складываются"."Здесь нет ничего драматического, ничего кардинально меняющего общую картину", - добавил Рябков.
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в мире, экономика, сша, москва
14:18 29.06.2022 (обновлено: 14:46 29.06.2022)
 
В МИД уверены, что Москва найдет альтернативные рынки сбыта золота

Замглавы МИД Рябков: Москва найдет альтернативные рынки для экспорта золота

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. США, вводя запрет на поставки золота из России, действуют нелегитимно и дезорганизуют систему мирового хозяйства, но Москва сможет найти альтернативные рынки сбыта, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, Москва сожалеет по поводу такого решения США, но будет "находить альтернативы и работать в тех условиях, которые складываются".
"Здесь нет ничего драматического, ничего кардинально меняющего общую картину", - добавил Рябков.
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