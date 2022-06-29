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В МИД пригрозили Осло ответными мерами из-за ситуации вокруг Шпицбергена
В МИД пригрозили Осло ответными мерами из-за ситуации вокруг Шпицбергена - РИА Новости, 29.06.2022
В МИД пригрозили Осло ответными мерами из-за ситуации вокруг Шпицбергена
Российская сторона потребовала от Норвегии скорейшего решения вопроса вокруг блокировки доставки грузов на Шпицберген и предупредила, что недружественные... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:13
2022-06-29T14:13
2022-06-29T14:14
в мире
константин косачев
россия
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шпицберген
совет федерации рф
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская сторона потребовала от Норвегии скорейшего решения вопроса вокруг блокировки доставки грузов на Шпицберген и предупредила, что недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам.Норвегия отклонила заявку РФ на пропуск грузов для поселков России на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, сообщал ранее норвежский телеканал NRK со ссылкой на МИД страны. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил в среду, что своим решением норвежские власти нарушили Парижский договор 1920 года, согласно которому стороны, в том числе Норвегия и Россия, признают суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, но на условии, что ввоз грузов страны-участницы соглашения не будет подвергаться ограничениям."Потребовали от норвежской стороны скорейшего решения вопроса. Указали, что недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.В сообщении МИД РФ указывается в этой связи, что в среду в министерство была вызвана временная поверенная в делах Норвегии в России.
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в мире, константин косачев, россия, норвегия, шпицберген, совет федерации рф
14:13 29.06.2022 (обновлено: 14:14 29.06.2022)
В МИД пригрозили Осло ответными мерами из-за ситуации вокруг Шпицбергена
МИД: действия Осло против России из-за ситуации со Шпицбергеном приведут к ответным мерам