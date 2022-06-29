Рейтинг@Mail.ru
В МИД вызвали представительницу Норвегии из-за ситуации вокруг Шпицбергена - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/mid-1798986504.html
В МИД вызвали представительницу Норвегии из-за ситуации вокруг Шпицбергена
В МИД вызвали представительницу Норвегии из-за ситуации вокруг Шпицбергена - РИА Новости, 29.06.2022
В МИД вызвали представительницу Норвегии из-за ситуации вокруг Шпицбергена
Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Норвегии Сольвейг Россебё из-за отказа властей страны пропускать грузы на Шпицберген,... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:03
2022-06-29T15:04
в мире
россия
норвегия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
шпицберген
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784771682_0:198:3072:1926_1920x0_80_0_0_555eaa4e2bc2a7b710eb209c94f9f2b2.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Норвегии Сольвейг Россебё из-за отказа властей страны пропускать грузы на Шпицберген, сообщается на сайте ведомства. "Заявлено о неприемлемой ситуации вокруг блокируемой норвежской стороной доставки на Шпицберген грузов, предназначенных для обеспечения работы ФГУП "Государственный трест "Арктикуголь", — говорится в заявлении.Уточнятся, что в конце апреля Осло ограничило выполнение транспортировок российскими автоперевозчиками. Это привело к блокированию на границе критически важных товаров, необходимых для обеспечения работы Треста и генерального консульства России на Шпицбергене. Речь идет о продуктах питания, медицинском оборудовании, строительных материалах и запасных частях для транспортных средств.В связи с этим МИД потребовал от Норвегии как можно скорее решить этот вопрос и предупредил об ответных мерах в случае недружественных действий против России.Накануне Осло отклонило российскую заявку на проход грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт Стурскуг. В апреле глава норвежского внешнеполитического ведомства Анникен Хюитфельдт объявила о закрытии этого пункта для грузовиков из России. Помимо этого, российским судам, за исключением рыболовных, запретили заходить в местные порты. Как сообщил телеканал E24, сейчас на КПП находится около двадцати тонн товаров, предназначенных для российских поселений на архипелаге.Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Трактат 1920 года установил суверенитет Норвегии над этой территорией, а государства — участники договора, к которым относится и Россия, получили равное право на эксплуатацию естественных ресурсов архипелага и его территориальных вод. В 1947 году парламент Норвегии признал, что СССР имеет особые экономические интересы на Шпицбергене. С 1991 года эти права перешли к России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220629/kosachev-1798909631.html
https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796073957.html
https://ria.ru/20220629/norvegiya-1798908921.html
россия
норвегия
шпицберген
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784771682_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_7f4cf08cffbc6df55d2642ab3e31ae58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, норвегия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), шпицберген
14:03 29.06.2022 (обновлено: 15:04 29.06.2022)
 
В МИД вызвали представительницу Норвегии из-за ситуации вокруг Шпицбергена

Представительницу Норвегии Россебё вызвали в МИД России из-за решения по Шпицбергену

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Норвегии Сольвейг Россебё из-за отказа властей страны пропускать грузы на Шпицберген, сообщается на сайте ведомства.
"Заявлено о неприемлемой ситуации вокруг блокируемой норвежской стороной доставки на Шпицберген грузов, предназначенных для обеспечения работы ФГУП "Государственный трест "Арктикуголь", — говорится в заявлении.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
09:36В мире
Косачев обвинил Норвегию в нарушении прав человека
Уточнятся, что в конце апреля Осло ограничило выполнение транспортировок российскими автоперевозчиками. Это привело к блокированию на границе критически важных товаров, необходимых для обеспечения работы Треста и генерального консульства России на Шпицбергене. Речь идет о продуктах питания, медицинском оборудовании, строительных материалах и запасных частях для транспортных средств.
В связи с этим МИД потребовал от Норвегии как можно скорее решить этот вопрос и предупредил об ответных мерах в случае недружественных действий против России.
Здание парламента Норвегии в Осло - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 12:55
Норвегия введет новый пакет санкций против России
Накануне Осло отклонило российскую заявку на проход грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт Стурскуг. В апреле глава норвежского внешнеполитического ведомства Анникен Хюитфельдт объявила о закрытии этого пункта для грузовиков из России. Помимо этого, российским судам, за исключением рыболовных, запретили заходить в местные порты. Как сообщил телеканал E24, сейчас на КПП находится около двадцати тонн товаров, предназначенных для российских поселений на архипелаге.
Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Трактат 1920 года установил суверенитет Норвегии над этой территорией, а государства — участники договора, к которым относится и Россия, получили равное право на эксплуатацию естественных ресурсов архипелага и его территориальных вод. В 1947 году парламент Норвегии признал, что СССР имеет особые экономические интересы на Шпицбергене. С 1991 года эти права перешли к России.
Район порта в Норвегии - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
09:33
Клишас поставил под вопрос суверенитет Осло над Шпицбергеном
 
В миреРоссияНорвегияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Шпицберген
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала