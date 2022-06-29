https://ria.ru/20220629/mid-1798986504.html

В МИД вызвали представительницу Норвегии из-за ситуации вокруг Шпицбергена

В МИД вызвали представительницу Норвегии из-за ситуации вокруг Шпицбергена - РИА Новости, 29.06.2022

В МИД вызвали представительницу Норвегии из-за ситуации вокруг Шпицбергена

Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Норвегии Сольвейг Россебё из-за отказа властей страны пропускать грузы на Шпицберген,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:03

2022-06-29T14:03

2022-06-29T15:04

в мире

россия

норвегия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

шпицберген

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Норвегии Сольвейг Россебё из-за отказа властей страны пропускать грузы на Шпицберген, сообщается на сайте ведомства. "Заявлено о неприемлемой ситуации вокруг блокируемой норвежской стороной доставки на Шпицберген грузов, предназначенных для обеспечения работы ФГУП "Государственный трест "Арктикуголь", — говорится в заявлении.Уточнятся, что в конце апреля Осло ограничило выполнение транспортировок российскими автоперевозчиками. Это привело к блокированию на границе критически важных товаров, необходимых для обеспечения работы Треста и генерального консульства России на Шпицбергене. Речь идет о продуктах питания, медицинском оборудовании, строительных материалах и запасных частях для транспортных средств.В связи с этим МИД потребовал от Норвегии как можно скорее решить этот вопрос и предупредил об ответных мерах в случае недружественных действий против России.Накануне Осло отклонило российскую заявку на проход грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт Стурскуг. В апреле глава норвежского внешнеполитического ведомства Анникен Хюитфельдт объявила о закрытии этого пункта для грузовиков из России. Помимо этого, российским судам, за исключением рыболовных, запретили заходить в местные порты. Как сообщил телеканал E24, сейчас на КПП находится около двадцати тонн товаров, предназначенных для российских поселений на архипелаге.Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Трактат 1920 года установил суверенитет Норвегии над этой территорией, а государства — участники договора, к которым относится и Россия, получили равное право на эксплуатацию естественных ресурсов архипелага и его территориальных вод. В 1947 году парламент Норвегии признал, что СССР имеет особые экономические интересы на Шпицбергене. С 1991 года эти права перешли к России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220629/kosachev-1798909631.html

https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796073957.html

https://ria.ru/20220629/norvegiya-1798908921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, норвегия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), шпицберген