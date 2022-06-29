14:03 29.06.2022 (обновлено: 15:04 29.06.2022)
В МИД вызвали представительницу Норвегии из-за ситуации вокруг Шпицбергена
Представительницу Норвегии Россебё вызвали в МИД России из-за решения по Шпицбергену
Здание Министерства иностранных дел России . Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Норвегии Сольвейг Россебё из-за отказа властей страны пропускать грузы на Шпицберген, сообщается на сайте ведомства.
"Заявлено о неприемлемой ситуации вокруг блокируемой норвежской стороной доставки на Шпицберген грузов, предназначенных для обеспечения работы ФГУП "Государственный трест "Арктикуголь", — говорится в заявлении.
Уточнятся, что в конце апреля Осло ограничило выполнение транспортировок российскими автоперевозчиками. Это привело к блокированию на границе критически важных товаров, необходимых для обеспечения работы Треста и генерального консульства России на Шпицбергене. Речь идет о продуктах питания, медицинском оборудовании, строительных материалах и запасных частях для транспортных средств.
В связи с этим МИД потребовал от Норвегии как можно скорее решить этот вопрос и предупредил об ответных мерах в случае недружественных действий против России.
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Накануне Осло отклонило российскую заявку на проход грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт Стурскуг. В апреле глава норвежского внешнеполитического ведомства Анникен Хюитфельдт объявила о закрытии этого пункта для грузовиков из России. Помимо этого, российским судам, за исключением рыболовных, запретили заходить в местные порты. Как сообщил телеканал E24, сейчас на КПП находится около двадцати тонн товаров, предназначенных для российских поселений на архипелаге.
Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Трактат 1920 года установил суверенитет Норвегии над этой территорией, а государства — участники договора, к которым относится и Россия, получили равное право на эксплуатацию естественных ресурсов архипелага и его территориальных вод. В 1947 году парламент Норвегии признал, что СССР имеет особые экономические интересы на Шпицбергене. С 1991 года эти права перешли к России.