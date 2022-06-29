https://ria.ru/20220629/mid-1798969372.html

Страны НАТО отдают часть своего оборонного суверенитета США, заявили в МИД

Страны НАТО отдают часть своего оборонного суверенитета США, заявили в МИД - РИА Новости, 29.06.2022

Страны НАТО отдают часть своего оборонного суверенитета США, заявили в МИД

Страны НАТО, в том в числе стремящиеся вступить в альянс Финляндия и Швеция, по сути, отдают часть своего оборонного суверенитета США, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:04

2022-06-29T13:04

2022-06-29T13:10

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Страны НАТО, в том в числе стремящиеся вступить в альянс Финляндия и Швеция, по сути, отдают часть своего оборонного суверенитета США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Насколько предстоящий период окажется для наших североевропейских соседей спокойным, у меня на этот счёт большие сомнения. В конечном итоге они отдают часть своего внешнеполитического и оборонного суверенитета Вашингтону, другим, так называемым, старшим партнёрам по НАТО.По его словам, в Москве фиксируют сожалеют о "разговорах о евроатлантической солидарности, которыми прикрываются агрессивные замыслы альянса применительно к России".

https://radiosputnik.ria.ru/20220629/voyska-1798948668.html

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в мире, россия, нато, вашингтон (штат), москва