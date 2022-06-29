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Страны НАТО отдают часть своего оборонного суверенитета США, заявили в МИД - РИА Новости, 29.06.2022
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Страны НАТО отдают часть своего оборонного суверенитета США, заявили в МИД
Страны НАТО отдают часть своего оборонного суверенитета США, заявили в МИД - РИА Новости, 29.06.2022
Страны НАТО отдают часть своего оборонного суверенитета США, заявили в МИД
Страны НАТО, в том в числе стремящиеся вступить в альянс Финляндия и Швеция, по сути, отдают часть своего оборонного суверенитета США, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:04
2022-06-29T13:10
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Страны НАТО, в том в числе стремящиеся вступить в альянс Финляндия и Швеция, по сути, отдают часть своего оборонного суверенитета США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Насколько предстоящий период окажется для наших североевропейских соседей спокойным, у меня на этот счёт большие сомнения. В конечном итоге они отдают часть своего внешнеполитического и оборонного суверенитета Вашингтону, другим, так называемым, старшим партнёрам по НАТО.По его словам, в Москве фиксируют сожалеют о "разговорах о евроатлантической солидарности, которыми прикрываются агрессивные замыслы альянса применительно к России".
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в мире, россия, нато, вашингтон (штат), москва
13:04 29.06.2022 (обновлено: 13:10 29.06.2022)
 
Страны НАТО отдают часть своего оборонного суверенитета США, заявили в МИД

Замглавы МИД Рябков: страны НАТО отдают часть своего оборонного суверенитета США

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистерства иностранных дел РФ
Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Страны НАТО, в том в числе стремящиеся вступить в альянс Финляндия и Швеция, по сути, отдают часть своего оборонного суверенитета США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Насколько предстоящий период окажется для наших североевропейских соседей спокойным, у меня на этот счёт большие сомнения. В конечном итоге они отдают часть своего внешнеполитического и оборонного суверенитета Вашингтону, другим, так называемым, старшим партнёрам по НАТО.
По его словам, в Москве фиксируют сожалеют о "разговорах о евроатлантической солидарности, которыми прикрываются агрессивные замыслы альянса применительно к России".
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