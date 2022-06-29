https://ria.ru/20220629/mid-1798969372.html
Страны НАТО отдают часть своего оборонного суверенитета США, заявили в МИД
Страны НАТО отдают часть своего оборонного суверенитета США, заявили в МИД - РИА Новости, 29.06.2022
Страны НАТО отдают часть своего оборонного суверенитета США, заявили в МИД
Страны НАТО, в том в числе стремящиеся вступить в альянс Финляндия и Швеция, по сути, отдают часть своего оборонного суверенитета США, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:04
2022-06-29T13:04
2022-06-29T13:10
в мире
россия
нато
вашингтон (штат)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649258_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45bfe0f360b65201c60eb31199044f23.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Страны НАТО, в том в числе стремящиеся вступить в альянс Финляндия и Швеция, по сути, отдают часть своего оборонного суверенитета США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Насколько предстоящий период окажется для наших североевропейских соседей спокойным, у меня на этот счёт большие сомнения. В конечном итоге они отдают часть своего внешнеполитического и оборонного суверенитета Вашингтону, другим, так называемым, старшим партнёрам по НАТО.По его словам, в Москве фиксируют сожалеют о "разговорах о евроатлантической солидарности, которыми прикрываются агрессивные замыслы альянса применительно к России".
https://radiosputnik.ria.ru/20220629/voyska-1798948668.html
россия
вашингтон (штат)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649258_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_cc209eecb7e45c88dd6f9e67c03ea975.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато, вашингтон (штат), москва
13:04 29.06.2022 (обновлено: 13:10 29.06.2022)
Страны НАТО отдают часть своего оборонного суверенитета США, заявили в МИД
Замглавы МИД Рябков: страны НАТО отдают часть своего оборонного суверенитета США