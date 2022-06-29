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МИД назвал возможное расширение НАТО дестабилизирующим фактором
МИД назвал возможное расширение НАТО дестабилизирующим фактором - РИА Новости, 29.06.2022
МИД назвал возможное расширение НАТО дестабилизирующим фактором
Решения саммита НАТО в Мадриде не повлияют на политику России, свою безопасность Москва сможет обеспечить в любом случае, заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:47
2022-06-29T12:47
2022-06-29T14:46
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Решения саммита НАТО в Мадриде не повлияют на политику России, свою безопасность Москва сможет обеспечить в любом случае, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, решения саммита НАТО в Мадриде закрепляют курс альянса на агрессивное сдерживание России."Это никаким образом на нашу политику не влияет. Мы в любом случае свою безопасность обеспечим надёжно, стопроцентно", - добавил Рябков.
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в мире, россия, нато, мадрид
12:47 29.06.2022 (обновлено: 14:46 29.06.2022)
МИД назвал возможное расширение НАТО дестабилизирующим фактором
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