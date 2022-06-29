https://ria.ru/20220629/mid-1798963855.html

В МИД пообещали ответить на высылку Софией российских дипломатов

В МИД пообещали ответить на высылку Софией российских дипломатов - РИА Новости, 29.06.2022

В МИД пообещали ответить на высылку Софией российских дипломатов

Российская сторона оставляет за собой право на ответные меры в связи с высылкой Болгарией 70 сотрудников посольства РФ, сообщила в ходе брифинга официальный... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:42

2022-06-29T12:42

2022-06-29T12:59

в мире

россия

болгария

москва

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская сторона оставляет за собой право на ответные меры в связи с высылкой Болгарией 70 сотрудников посольства РФ, сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы, разумеется, оставляем за собой право на ответные политические, дипломатические меры", - сказала она в ходе брифинга в Москве. При этом она добавила, что меры могут быть ассиметричного характера.

https://ria.ru/20220623/pravitelstvo-1797535749.html

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в мире, россия, болгария, москва, санкции в отношении россии