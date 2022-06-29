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В МИД пообещали ответить на высылку Софией российских дипломатов
В МИД пообещали ответить на высылку Софией российских дипломатов - РИА Новости, 29.06.2022
В МИД пообещали ответить на высылку Софией российских дипломатов
Российская сторона оставляет за собой право на ответные меры в связи с высылкой Болгарией 70 сотрудников посольства РФ, сообщила в ходе брифинга официальный... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:42
2022-06-29T12:42
2022-06-29T12:59
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская сторона оставляет за собой право на ответные меры в связи с высылкой Болгарией 70 сотрудников посольства РФ, сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы, разумеется, оставляем за собой право на ответные политические, дипломатические меры", - сказала она в ходе брифинга в Москве. При этом она добавила, что меры могут быть ассиметричного характера.
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в мире, россия, болгария, москва, санкции в отношении россии
12:42 29.06.2022 (обновлено: 12:59 29.06.2022)
В МИД пообещали ответить на высылку Софией российских дипломатов
МИД: Россия оставляет за собой право на ответные меры из-за высылки Софией дипломатов