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В МИД рассказали о проработке контактов Лаврова на полях СМИД G20 - РИА Новости, 29.06.2022
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В МИД рассказали о проработке контактов Лаврова на полях СМИД G20
В МИД рассказали о проработке контактов Лаврова на полях СМИД G20 - РИА Новости, 29.06.2022
В МИД рассказали о проработке контактов Лаврова на полях СМИД G20
На полях СМИД "двадцатки" на Бали 7-8 июля прорабатываются контакты главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегами из Китая, Мексики, Бразилии и других стран, заявила... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:28
2022-06-29T13:42
в мире
россия
индонезия
сергей лавров
мексика
китай
бразилия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. На полях СМИД "двадцатки" на Бали 7-8 июля прорабатываются контакты главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегами из Китая, Мексики, Бразилии и других стран, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Предстоит насыщенный график двусторонних встреч Сергея Лаврова. На полях СМИД в Индонезии прорабатываются контакты главы российского внешнеполитического ведомства с коллегами из ряда государств, в частности, Китая, Мексики. Сейчас в активной проработке и другие контакты, возможно, Южная Африка, Бразилия, а также консультации с руководством приглашенных международных организаций", - сказала Захарова на брифинге.
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в мире, россия, индонезия, сергей лавров, мексика, китай, бразилия
12:28 29.06.2022 (обновлено: 13:42 29.06.2022)
 
В МИД рассказали о проработке контактов Лаврова на полях СМИД G20

Захарова: на полях СМИД G20 прорабатываются контакты Лаврова с коллегами из ряда стран

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. На полях СМИД "двадцатки" на Бали 7-8 июля прорабатываются контакты главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегами из Китая, Мексики, Бразилии и других стран, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Предстоит насыщенный график двусторонних встреч Сергея Лаврова. На полях СМИД в Индонезии прорабатываются контакты главы российского внешнеполитического ведомства с коллегами из ряда государств, в частности, Китая, Мексики. Сейчас в активной проработке и другие контакты, возможно, Южная Африка, Бразилия, а также консультации с руководством приглашенных международных организаций", - сказала Захарова на брифинге.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
12:13
Россия и Китай бросили вызов миропорядку, заявил Столтенберг
 
В миреРоссияИндонезияСергей ЛавровМексикаКитайБразилия
 
 
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