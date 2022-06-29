https://ria.ru/20220629/mid-1798960877.html
В МИД рассказали о проработке контактов Лаврова на полях СМИД G20
В МИД рассказали о проработке контактов Лаврова на полях СМИД G20 - РИА Новости, 29.06.2022
В МИД рассказали о проработке контактов Лаврова на полях СМИД G20
На полях СМИД "двадцатки" на Бали 7-8 июля прорабатываются контакты главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегами из Китая, Мексики, Бразилии и других стран, заявила... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:28
2022-06-29T12:28
2022-06-29T13:42
в мире
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индонезия
сергей лавров
мексика
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. На полях СМИД "двадцатки" на Бали 7-8 июля прорабатываются контакты главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегами из Китая, Мексики, Бразилии и других стран, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Предстоит насыщенный график двусторонних встреч Сергея Лаврова. На полях СМИД в Индонезии прорабатываются контакты главы российского внешнеполитического ведомства с коллегами из ряда государств, в частности, Китая, Мексики. Сейчас в активной проработке и другие контакты, возможно, Южная Африка, Бразилия, а также консультации с руководством приглашенных международных организаций", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20220629/miroporyadok-1798955698.html
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в мире, россия, индонезия, сергей лавров, мексика, китай, бразилия
12:28 29.06.2022 (обновлено: 13:42 29.06.2022)
В МИД рассказали о проработке контактов Лаврова на полях СМИД G20
Захарова: на полях СМИД G20 прорабатываются контакты Лаврова с коллегами из ряда стран