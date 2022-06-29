Посол Украины выступил с прославлениями Бандеры как "борца за свободу"
Посол Украины Мельник выступил в Берлине с прославлениями Бандеры как "борца за свободу"
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как "борца за свободу".
"Я посещал его могилу (в Мюнхене - ред.), потому что он важен очень многим украинцам как олицетворение борьбы за свободу... Борец за свободу не подвластен никаким законам. Робин Гуд всеми нами почитается, а он тоже не по законам действовал", - заявил Мельник в среду немецкому блогеру и журналисту Тило Юнг.
Интервью транслировалось в прямом эфире на YouTube.
При этом, по словам Мельника, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств". "Поляки хотят политизировать эту историю", - сказал посол Украины в Берлине.
Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Ранее посол Мельник допускал резкие высказывания в адрес канцлера Германии Олафа Шольца. Весной в ответ на слова Шольца о том, что он не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, Мельник назвал его "обиженной ливерной колбасой", имея в виду безосновательную обиду. Позже Шольц и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, после которого последовали визиты немецких руководителей в Киев, а 16 июня Украину посетил и сам канцлер. Спустя шесть дней Мельник заявил, что сожалеет об оскорбительном высказывании в адрес Шольца и намерен принести личные извинения.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.