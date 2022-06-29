https://ria.ru/20220629/melnik-1799125993.html

Посол Украины выступил с прославлениями Бандеры как "борца за свободу"

Посол Украины выступил с прославлениями Бандеры как "борца за свободу" - РИА Новости, 29.06.2022

Посол Украины выступил с прославлениями Бандеры как "борца за свободу"

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями пособника РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T22:03

2022-06-29T22:03

2022-06-29T22:03

в мире

справки

степан бандера

олаф шольц

франк-вальтер штайнмайер

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германия

берлин (город)

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БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как "борца за свободу".Интервью транслировалось в прямом эфире на YouTube.При этом, по словам Мельника, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств". "Поляки хотят политизировать эту историю", - сказал посол Украины в Берлине.Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.Ранее посол Мельник допускал резкие высказывания в адрес канцлера Германии Олафа Шольца. Весной в ответ на слова Шольца о том, что он не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, Мельник назвал его "обиженной ливерной колбасой", имея в виду безосновательную обиду. Позже Шольц и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, после которого последовали визиты немецких руководителей в Киев, а 16 июня Украину посетил и сам канцлер. Спустя шесть дней Мельник заявил, что сожалеет об оскорбительном высказывании в адрес Шольца и намерен принести личные извинения.* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

https://ria.ru/20220602/melnik-1792631105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, справки, степан бандера, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, украина, германия, берлин (город), youtube