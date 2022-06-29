В Maxar отказались раскрыть детали ее военного сотрудничества с Украиной
Американская кампания Maxar отказалась раскрыть детали военного сотрудничества с Украиной
© AP Photo / Efrem LukatskyСолдат отряда специального назначения Украины в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Солдат отряда специального назначения Украины в Донецкой области. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Американская компания-оператор коммерческих спутников Maxar Technologies, снимавшая Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области за три дня до атаки беспилотников, отказалась предоставить РИА Новости комментарий по поводу оказываемых ею услуг для украинской армии, несмотря на неоднократные письменные и устные запросы агентства.
Во вторник генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что частные западные спутниковые операторы, включая Maxar, вместе с государственными передают данные Украине и работают таким образом "на нашего врага". По словам Рогозина, такие компании формируют конкретные данные для НАТО, которые затем передаются украинским военным.
После высказываний главы "Роскосмоса" корреспондент РИА Новости отправился в офис Maxar Technologies, расположенный в пригороде Вашингтона, чтобы лично запросить комментарий по данной тематике. Однако в компании журналисту заявили, что в их отделении отсутствует сотрудник, ответственный за общение с прессой. Вместо этого корреспонденту сообщили контактные данные PR-менеджера компании в ее головном офисе в штате Колорадо.
Последовавшие за этим многочисленные попытки агентства связаться с менеджером по телефону не принесли результата. При этом после атак на Новошахтинский НПЗ агентство уже пыталось связаться по телефону и электронной почте с представителем Maxar Фернандо Виванко, чьи контакты есть в общем доступе. Однако и в тот раз компания не ответила на запросы журналистов.
Как выяснило ранее РИА Новости, Maxar Technologies имеет 10-летний контракт с Национальным управлением военно-комической разведки США (NRO), одной из структур Пентагона, на сумму до 3,24 миллиарда долларов. Из поступивших в распоряжение агентства документов компании следует, что данный контракт был заключен 25 мая и представляет собой "крупнейшее из когда-либо заключенных NRO соглашений на приобретение коммерческих изображений".
NRO является структурой в составе Пентагона, в чьи задачи входит создание, запуск и эксплуатация американских разведывательных спутников, а также передача спутниковых разведданных различным правительственным ведомствам США. На сайте Maxar указано, что в число ее клиентов входят Пентагон, американская разведка, а также гражданские структуры правительства.
По информации РИА Новости, американский коммерческий спутник Worldview-1 снимал Новошахтинский НПЗ за три дня до атаки беспилотников — в период с 19 по 22 июня. Затем на предприятии произошел пожар. На заводе подтвердили, что возгорание началось из-за двух беспилотников. Оборудование пришлось остановить для оценки ущерба, пострадавших в результате инцидента не было.
Американские коммерческие спутники также фотографировали остров Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Украины овладеть островом с нанесением ударов, а также снимали район буровых платформ в Черном море за неделю до удара.