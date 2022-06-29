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В Приморском крае ищут пропавшего ребенка - РИА Новости, 29.06.2022
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В Приморском крае ищут пропавшего ребенка
В Приморском крае ищут пропавшего ребенка - РИА Новости, 29.06.2022
В Приморском крае ищут пропавшего ребенка
Полиция ведет поиски 13-летнего мальчика, который во вторник пропал в Арсеньеве Приморского края, сообщает региональное УМВД. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T03:54
2022-06-29T03:54
происшествия
россия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Полиция ведет поиски 13-летнего мальчика, который во вторник пропал в Арсеньеве Приморского края, сообщает региональное УМВД.Созданы поисковые группы, ориентировка на ребёнка разослана всем нарядам полиции.Мальчику на вид 12-13 лет, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Был одет в футболку светло-зеленого цвета с рисунком анимэ, голубые джинсы, черные кожаные кроссовки.Полиция просит всех обладающих информацией о подростке обращаться по телефонам: 8 (42361)4-25-78 или 102, либо в ближайшее отделение полиции.
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происшествия, россия, владивосток, приморский край
03:54 29.06.2022
 
В Приморском крае ищут пропавшего ребенка

В Арсеньеве Приморского края полиция разыскивает пропавшего 13-летнего мальчика

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Полиция ведет поиски 13-летнего мальчика, который во вторник пропал в Арсеньеве Приморского края, сообщает региональное УМВД.
"Личный состав МО МВД России "Арсеньевский" поднят по тревоге на поиск пропавшего школьника. В дежурную часть полиции поступило сообщение отца 13-летнего мальчика о том, что 28 июня примерно в 15.00 (8.00 мск) его сын ушел из дома не улице Ленинской и не вернулся. До сих пор его местонахождение неизвестно", — говорится в сообщении.
Созданы поисковые группы, ориентировка на ребёнка разослана всем нарядам полиции.
Мальчику на вид 12-13 лет, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Был одет в футболку светло-зеленого цвета с рисунком анимэ, голубые джинсы, черные кожаные кроссовки.
Полиция просит всех обладающих информацией о подростке обращаться по телефонам: 8 (42361)4-25-78 или 102, либо в ближайшее отделение полиции.
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