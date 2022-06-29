https://ria.ru/20220629/malchik-1798893756.html

В Приморском крае ищут пропавшего ребенка

В Приморском крае ищут пропавшего ребенка - РИА Новости, 29.06.2022

В Приморском крае ищут пропавшего ребенка

Полиция ведет поиски 13-летнего мальчика, который во вторник пропал в Арсеньеве Приморского края, сообщает региональное УМВД. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T03:54

2022-06-29T03:54

2022-06-29T03:54

происшествия

россия

владивосток

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Полиция ведет поиски 13-летнего мальчика, который во вторник пропал в Арсеньеве Приморского края, сообщает региональное УМВД.Созданы поисковые группы, ориентировка на ребёнка разослана всем нарядам полиции.Мальчику на вид 12-13 лет, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Был одет в футболку светло-зеленого цвета с рисунком анимэ, голубые джинсы, черные кожаные кроссовки.Полиция просит всех обладающих информацией о подростке обращаться по телефонам: 8 (42361)4-25-78 или 102, либо в ближайшее отделение полиции.

https://ria.ru/20220628/turisty-1798603734.html

россия

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, владивосток, приморский край