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Пасечник: намерение Сирии признать ЛНР и ДНР ускорит налаживание отношений - РИА Новости, 29.06.2022
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Пасечник: намерение Сирии признать ЛНР и ДНР ускорит налаживание отношений
Пасечник: намерение Сирии признать ЛНР и ДНР ускорит налаживание отношений - РИА Новости, 29.06.2022
Пасечник: намерение Сирии признать ЛНР и ДНР ускорит налаживание отношений
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что намерение Сирии признать ЛНР и ДНР будет способствовать обоюдному освоению новых рынков сбыта и ускорит налаживание... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T23:54
2022-06-29T23:54
в мире
башар асад
луганская народная республика
донецкая народная республика
сирия
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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что намерение Сирии признать ЛНР и ДНР будет способствовать обоюдному освоению новых рынков сбыта и ускорит налаживание отношений во многих сферах.Ранее сирийский МИД заявил, что страна решила признать независимость Донецкой и Луганской народных республик."Намерение Сирийской Арабской Республики признать суверенитет и независимость Луганской и Донецкой народных республик жителями Луганщины, конечно же, принято с особой радостью. Признание нашей независимости еще одним государством открывает очередные перспективы сотрудничества на новом, мировом уровне, ускорит налаживание отношений во многих сферах жизнедеятельности, будет способствовать обоюдному освоению новых рынков сбыта", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.По словам главы республики, сирийский народ, как никто, знает, каково это жить плечом к плечу с боевиками и радикалами. Пасечник также поблагодарил Сирию за такой шаг."От имени жителей Луганской Народной Республики хочу искренне поблагодарить Сирийскую Арабскую Республику во главе с ее руководителем – Башаром Асадом – за такой смелый, ответственный политический жест", - написал глава ЛНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика
сирия
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в мире, башар асад, луганская народная республика, донецкая народная республика, сирия
23:54 29.06.2022
 
Пасечник: намерение Сирии признать ЛНР и ДНР ускорит налаживание отношений

Глава ЛНР Пасечник: намерение Сирии признать ЛНР и ДНР ускорит налаживание отношений

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что намерение Сирии признать ЛНР и ДНР будет способствовать обоюдному освоению новых рынков сбыта и ускорит налаживание отношений во многих сферах.
Ранее сирийский МИД заявил, что страна решила признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.
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"Намерение Сирийской Арабской Республики признать суверенитет и независимость Луганской и Донецкой народных республик жителями Луганщины, конечно же, принято с особой радостью. Признание нашей независимости еще одним государством открывает очередные перспективы сотрудничества на новом, мировом уровне, ускорит налаживание отношений во многих сферах жизнедеятельности, будет способствовать обоюдному освоению новых рынков сбыта", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
По словам главы республики, сирийский народ, как никто, знает, каково это жить плечом к плечу с боевиками и радикалами. Пасечник также поблагодарил Сирию за такой шаг.
"От имени жителей Луганской Народной Республики хочу искренне поблагодарить Сирийскую Арабскую Республику во главе с ее руководителем – Башаром Асадом – за такой смелый, ответственный политический жест", - написал глава ЛНР.
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В миреБашар АсадЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСирия
 
 
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