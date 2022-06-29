Пасечник: намерение Сирии признать ЛНР и ДНР ускорит налаживание отношений
Глава ЛНР Пасечник: намерение Сирии признать ЛНР и ДНР ускорит налаживание отношений
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что намерение Сирии признать ЛНР и ДНР будет способствовать обоюдному освоению новых рынков сбыта и ускорит налаживание отношений во многих сферах.
Ранее сирийский МИД заявил, что страна решила признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.
"Намерение Сирийской Арабской Республики признать суверенитет и независимость Луганской и Донецкой народных республик жителями Луганщины, конечно же, принято с особой радостью. Признание нашей независимости еще одним государством открывает очередные перспективы сотрудничества на новом, мировом уровне, ускорит налаживание отношений во многих сферах жизнедеятельности, будет способствовать обоюдному освоению новых рынков сбыта", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
По словам главы республики, сирийский народ, как никто, знает, каково это жить плечом к плечу с боевиками и радикалами. Пасечник также поблагодарил Сирию за такой шаг.
"От имени жителей Луганской Народной Республики хочу искренне поблагодарить Сирийскую Арабскую Республику во главе с ее руководителем – Башаром Асадом – за такой смелый, ответственный политический жест", - написал глава ЛНР.
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